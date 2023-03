„Uznamy język śląski jako regionalny” – Tusk złożył „deklarację radzionkowską”

Język śląski będzie uznany za język regionalny – oświadczył w niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk. Wyraził opinię, że będzie to wyraz szacunku dla historii i kultury Śląska.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był w niedzielę z wizytą w Radzionkowie w woj. śląskim. Podczas wspólnej konferencji z burmistrzem miasta oświadczył, że będzie prowadził działania mające na celu uznanie języka śląskiego za język regionalny. „’Deklaracja radzionkowska’ to moja deklaracja, że dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka śląskiego jako języka regionalnego” – oświadczył lider PO, cytowany przez portal WNP.

Zadeklarował, że język śląski będzie językiem regionalnym na poziomie ustawowym. „To będzie język regionalny nie tylko dlatego, że używacie tego języka i że go chcecie, ale też na poziomie ustawowym. Zrobimy to” – zadeklarował.

Lider PO zaznaczył, że język śląski stał się językiem literackim i są zasady pisowni tego języka. „Ale to co najważniejsze to, że Ślązacy tego chcą, są dumni ze swojej śląskiej gadki i mają do tego absolutne prawo. Skoro tylu ludzi się w to angażuje, skoro tylu ludzi kocha swój regionalny język śląski, to trzeba im to dać, bo to jest najoczywistszy wyraz szacunku dla całej historii i całej kultury” – powiedział.

Oglądaj także: Ślązakowcy ≠ Ślązacy

Czytaj także: Jak ślązakowcy zostają Ślązakami

„Skoro tylu ludzi się w to angażuje, skoro tylu ludzi kocha swój regionalny język śląski, to trzeba im to dać, bo to jest najoczywistszy wyraz szacunku dla całej historii i całej kultury, też dla tych, którzy tragicznie oddali życie w czasie tej niezwykłej, burzliwej, dramatycznej historii Śląska” – dodał.

„Jako ta większa ojczyzna, Polska, chociaż tyle możemy im zadośćuczynić, żeby uszanować to wszystko, co śląskie, trochę inne niż w innych regionach Polski, ale przecież tak naprawdę właśnie stąd – najbardziej oryginalne, najprawdziwsze, jakie może być” – powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Zobacz także: Piotr Spyra dla Kresów.pl: czuję się Polakiem, a jako Ślązak czułbym się wykluczony z etnicznej śląskości

O to, by śląski stał się drugim po kaszubskim, formalnie uznanym w Polsce językiem regionalnym, starają się od lat środowiska ślązakowskie, uzurpujące sobie prawo do występowania w imieniu wszystkich Ślązaków. W takiej sytuacji, zgodnie z polskim prawem musiałyby zostać wyasygnowane fundusze m.in. na śląską edukację regionalną, działalność kulturalną i artystyczną, a także tworzenie śląskich programów telewizyjnych i audycji radiowych oraz ochronę miejsc związanych ze śląską kulturą. Zależy na tym przede wszystkim ślązakowcom, którzy nie ukrywają, że widzą w tym możliwość promowania swojej narracji regionalnej i retoryki, kształtowanej w opozycji do Polski i polskości.

Zobacz także: Nowoczesna w sojuszu ze ślązakowcami chce uznania gwary śląskiej za język

Przeczytaj: Senator PiS zadeklaruje „narodowość śląską” w spisie powszechnym

wnp.pl / Kresy.pl