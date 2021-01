USA: system IBCS, przewidziany dla polskich Patriotów, trafi do wstępnej produkcji małoseryjnej

Amerykanie pozytywnie ocenili wyniki ubiegłorocznych prób systemu kierowania i dowodzenia obroną powietrzną IBCS, przewidzianego dla systemów Patriot dla Polski i podjęli decyzję o rozpoczęciu wstępnych testów operacyjnych. Otwiera to drogę do rozpoczęcia produkcji małoseryjnej.

Jak podał „Dziennik Zbrojny”, w połowie grudnia 2020 roku amerykańska Komisja ds. Pozyskiwania Uzbrojenia pozytywnie oceniła rezultaty przeprowadzonych w ub. roku prób LUT (Limited User Test) amerykańskiego systemu kierowania i dowodzenia obroną powietrzną IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Testy LUT są odpowiednikiem polskich badań kwalifikacyjnych.

W oparciu o wyniki tych testów, Komisja zaleciła podjęcie tzw. decyzji Milestone C. Oznacza to zakończenie fazy badawczo-rozwojowej i początek etapu wstępnych testów operacyjnych i oceny IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation). Otwiera to zarazem drogę do rozpoczęcia wstępnej produkcji małoseryjnej systemu IBCS.

Dokument formalnie zatwierdzający decyzję Milestone C podpisała 13 stycznia br. podsekretarz obrony ds. systemu pozyskiwania i wsparcia, Ellen Lord.

System IBCS, opracowany został przez Northrop Grumman na potrzeby US Army, ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w połowie 2022 roku. Wówczas możliwe będzie rozpoczęcie pełnej produkcji seryjnej. System ma trafić najpierw do 3. batalionu „Legion” z 43. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Armii USA, wyposażonego w system obrony powietrznej Patriot.

„Dziennik Zbrojny” zwraca uwagę, że decyzja Milestone C dla IBCS oznacza, że zaplanowane na przyszły rok dostawy pierwszych dwóch baterii systemu Patriot dla Polski, wraz z tym systemem kierowania i dowodzenia obroną powietrzną, w ramach I fazy programu Wisła, nie powinny ulec opóźnieniu.

Mniej więcej równolegle z wstępnym wdrażaniem IBCS w amerykańskiej armii, system ma trafić do polskich żołnierzy. Do końca 2022 roku ma go otrzymać 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W ten sposób Polska stanie się pierwszym zagranicznym użytkownikiem tego systemu, zakupionego na podstawie umowy z 2018 roku o wartości 4,75 mld USD netto (około 22 mld zł brutto), przewidującej dostawę dwóch baterii Patriot wraz z systemem dowodzenia IBCS.

O testach systemu IBCS w USA pisaliśmy latem ubiegłego roku. Armia Stanów Zjednoczonych poinformowała wówczas, że jest o krok bliżej do poprawy swoich zdolności w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej po udanej próbie przechwycenia dwóch celów na małej wysokości lecących w bliskiej odległości. Podczas testu żołnierze polegali na IBCS, aby połączyć dwa radary Patriot, dwa radary AN / MPQ-64 Sentinel, trzy wyrzutnie Patriot oraz kilka centrów walki, aby zniszczyć dwa cele.

Wprowadzenie nawet pierwszej wersji IBCS ma zwiększyć możliwości wyposażonych w ten system batalionów Patriot, bowiem będą mogły korzystać w procesie kierowania ogniem nie tylko z własnych radarów, ale też ze stacji Sentinel, a także innych źródeł. Z IBCS będą integrowane także inne elementy, m.in. nowej generacji zestawy IFPC Inc-2I. System był testowany także we współdziałaniu z myśliwcami F-16 oraz sensorami naziemnymi będącymi na wyposażeniu innych rodzajów amerykańskich sił zbrojnych.

dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl