USA nie przekażą Ukrainie dronów Gray Eagle

Władze USA uznały, że przekazanie Ukrainie zaawansowanych dronów rozpoznawczo-uderzeniowych MQ-1C Gray Eagle wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem eskalacji konfliktu.

Jak podał w środę „The Wall Street Journal”, rząd USA nie przekaże Ukrainie rozpoznawczo-uderzeniowych dronów MQ-1C Gray Eagle, klasy MALE – pomimo próśb ze strony władz w Kijowie i apeli części kongresmenów.

Pentagon nie zgodził się na prośbę strony ukraińskiej w sprawie przekazania tych bezzałogowców, z obawy o eskalację konfliktu. Uznano, że Moskwa mogłaby potraktować to jako sygnał, że USA dostarczają Ukrainie broń, zdolną do atakowania celów w głębi terytorium Rosji. Tak twierdzą źródła w administracji USA, na które powołuje się gazeta.

Zdaniem „WSJ””, jest to odzwierciedleniem limitu rodzajów broni, jakie Waszyngton jest skory dostarczać Ukraińcom.

Rzecznik producenta dronów Gray Eagle potwierdził, że firma wie o decyzji władz, ale nie chce komentować szczegółów sprawy. Również Pentagon i Biały Dom nie udzieliły komentarza.

Wcześniej część kongresmenów, zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej, naciskała na rząd, by przekazał te drony Ukrainie. We wrześniu 17 z nich w liście do władz wezwała je do przyspieszenia procedury przeglądu, dotyczącej dostarczenia Ukraińcom Gray Eagle.

„WSJ” zaznacza, że decyzja w sprawie bezzałogowców została podjęta w czasie, gdy Rosja zapowiedziała wycofanie swoich wojsk z Chersonia na wschodni brzeg Dniepru.

Jak pisaliśmy, że administracja Bidena kilka miesięcy temu planowała sprzedać Ukrainie cztery takie bezzałogowce, które mogą być uzbrojone w pociski Hellfire. Zwracano jednak uwagę, że sprzedaż dronów wyprodukowanych przez General Atomics może zostać zablokowana przez Kongres oraz, że istnieje ryzyko zmiany polityki w ostatniej chwili, co może zniweczyć plan.

Parę tygodni później agencja Reuters podała, że administracja prezydenta USA Joe Bidena wstrzymała się ze sprzedażą Ukrainie czterech dronów rozpoznawczo-uderzeniowych MQ-1C Gray Eagle, z obawy przed możliwością wpadnięcia zaawansowanego sprzętu w ręce Rosjan.

Na początku października Dawid Arachamia, przewodniczący frakcji Sługi Narodu w ukraińskim parlamencie powiedział, że Ukraina chce pozyskać od USA używane systemy artylerii rakietowej HIMARS, a także drony Gray Eagle.

