Ukraińcy chcą pozyskać używane HIMARSy, a także drony Gray Eagle i MQ Reaper [+VIDEO]

Ukraina prowadzi negocjacje z Waszyngtonem w sprawie wykorzystania używanych systemów HIMARS – powiedział w sobotę Głosowi Ameryki Dawid Arachamia, przewodniczący Sługi Narodu w Radzie Najwyższej.

„Przede wszystkim potrzebujemy dodatkowych HIMARS, zostaną dostarczone w ciągu dwóch lat, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Chcemy wziąć HIMARSy, które są już w USA i były w użyciu. Zabierzemy je, a nowe będą dostarczane do US Army. W tym celu chcemy dokonać tzw. wymiany. To nie jest taka prosta biurokratyczna procedura, ale już ją „opracowaliśmy” i chcemy, aby zostało to zaakceptowane” – mówił.

Zaznaczył też, że Ukraina potrzebuje dronów Gray Eagle i MQ Reaper.

„Spotkaliśmy się z dowództwem Sił Powietrznych, rozmawialiśmy z producentami. Wierzymy, że jak tylko zapadnie decyzja polityczna, w ciągu 2-3 tygodni te drony mogą już być na Ukrainie” – dodał Arachamia.

“Протягом двох-трьох тижнів ці дрони можуть бути вже в Україні”, – Давид Арахамія, голова фракції “Слуга народу” Верховної Ради України, у коментарі для журналістки Голосу Америки @KaterynaLis. Делегація із Києва протягом тижня перебувала з офіційним візитом у Вашингтоні. pic.twitter.com/U0VgfyA8Yp — Голос Америки Українською (@holosameryky) October 1, 2022

W środę rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejną partię uzbrojenia i sprzętu wojskowego o wartości 1,1 mld dol. Pomoc zostanie udzielona w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Tym samym, broń zostanie zakupiona dla Ukrainy bezpośrednio od producenta, a nie przekazana z amerykańskich magazynów, więc ich dostawa zajmie więcej czasu.

Jean-Pierre powiedziała, że w ramach tego pakietu jest m.in. 18 nowych systemów artylerii rakietowej HIMARS. Dodała, że Ukraińcy bardzo skutecznie używają jej na polu walki. Zapowiedziała też dostarczenie setek pojazdów wojskowych, radarów i systemów antydronowych.

Rzeczniczka Białego Domu zapowiedziała też, że USA nie dadzą się odstraszyć i będą dalej wspierać Ukraińców, dostarczając im takiego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, jakiego potrzebują, „by mogli się bronić tak długo, ile będzie trzeba”.

Jak poinformował Departament Obrony USA, poza 18 systemami HIMARS, wraz z amunicją, nowy pakiet obejmuje 12 systemów antydronowych Titan. Ich wysłanie ma najpewniej związek z tym, że Rosjanie zaczęli używać do walki irańskich dronów bojowych. Ponadto, Ukraińcy otrzymają 20 radarów przeciwartyleryjskich, dwa radary do wykrywania dronów, systemy łączności taktycznej, systemy obserwacyjne, optyczne, a także do rozbrajania ładunków wybuchowych.

Według przedstawiciela Pentagonu, USA wysyłają Ukraińcom kilkanaście kolejnych HIMARS-ów, by „w przyszłości systemy te stały się rdzeniem sił bojowych Ukrainy”. Przyznał jednak, że dostarczenie nowych egzemplarzy może zająć „parę lat”, przy czym nie wykluczył, że ukraińska armia może być wspierana również szybszymi dostawami koniecznego sprzętu. Wcześniej Amerykanie wysłali na Ukrainę 16 systemów HIMARS, pochodzących z magazynów wojskowych, a Wielka Brytania i Niemcy co najmniej 10 cięższych wyrzutni M270 MLRS i ich pochodnych MARS 2.

Nowy pakiet obejmuje również 150 pojazdów HMMWV, 150 pojazdów taktycznych do holowania np. haubic, a także 40 ciężarówek i 80 przyczep do transportu ciężkiego sprzętu.

Kresy.pl/Głos Ameryki