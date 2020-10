Ukraińskie media: Turcy podwoili zasięg sterowania dronami Bayraktar TB2

Zasięg sterowania tureckimi dronami uderzeniowo-rozpoznawczymi Bayraktar TB2, używanymi m.in. przez Ukrainę, został podwojony ze 150 do 300 km – twierdzi ukraiński portal „Defense Express”.

W czwartek ukraiński portal „Defense Express” podał, powołując się na swoje źródła, że turecka firma Baykar, produkująca drony uderzeniowe Bayraktar TB2 wprowadziła w nich niedawno ważną modernizację systemu łączności. Dotyczy ona zwiększenia zasięgu transmisji danych, a zarazem zasięgu sterowania tymi bezzałogowcami.

Według informacji ukraińskiego portalu, o ile wcześniej maksymalny zasięg transmisji danych z naziemnego stanowiska sterowania do drona lecącego w powietrzu wynosił 150 km, teraz został on podwojony, do 300 km – bez użycia dodatkowych anten i przekaźników. Już wcześniej podawano, że bezzałogowce tego typu przy wykorzystaniu dodatkowych stacji naziemnych mogą zwiększyć zasięg kontroli-sterowania do tysiąca kilometrów. Mogą pozostawać w powietrzu do 24 godzin, a ich maksymalny zasięg lotu wynosi 4 tys. km.

Zaznaczono, że modernizacja może zostać zastosowana nie tylko w nowych egzemplarzach Bayraktar TB2, ale też w już wyprodukowanych i dostarczonych odbiorcom.

„Defense Expess” wyraża przypuszczenie, że nowe, ulepszone drony z większym zasięgiem sterowania zostaną zaproponowane ich zagranicznym użytkownikom, czyli również Ukrainie. Jest ona obecnie jednym z ich głównych użytkowników, poza m.in. Azerbejdżanem, który z powodzeniem używa ich podczas konfliktu z Armenią w Górskim Karabachu. Rzekomo miały one w ciągu ponad 3 tygodni konfliktu zniszczyć ponad 660 armeńskich celów, w tym ponad 150 pojazdów opancerzonych, przy znikomych stratach własnych, co nagłaśniały ukraińskie oraz proazerskie media. Rosyjskie media twierdziły z kolei, że w toku walk zniszczeniu uległo już jednak 9 dronów Bayraktar TB2 używanych przez stronę azerską, z czego znaczną część rzekomo wyeliminowano dzięki rosyjskich system walki radioelektronicznej.

W tym tygodniu tureckie media podały, że koncern Rokestan zamierza rozszerzyć asortyment niedużych pocisków naprowadzanych rodziny MAM, przeznaczonych dla dronów.

Ostatnio pisaliśmy, że ukraiński resort obrony planuje pozyskać kolejnych 48 tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2. Trwają rozmowy ws. zlokalizowania ich produkcji na Ukrainie. Zgodnie z oficjalną wizją rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy, ukraiński resort obrony planuje zakup 6-12 kompleksów Bayraktar TB2, czyli 6-12 stanowisk kontroli i 3-4 bezzałogowców na każdy kompleks. Ukraina nabyła od Turcji 6 dronów Bayraktar TB2 w 2019 roku, wraz z trzema stacjami kontrolnymi i bombami kierowanymi. Kontrakt miał wartość 70 mln dol.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U.

defence-ua.com / Kresy.pl