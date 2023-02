Ukraiński urzędnik: Nie mam wątpliwości, że Ukraina otrzyma samoloty. Negocjacje trwają

„Dzisiaj możemy mówić o przekazaniu naszych MiG-ów w ramach szerszej koalicji i jesteśmy na to gotowi… Polska może być tu tylko częścią znacznie większej koalicji, koalicji ze Stanami Zjednoczonymi na czele” – powiedział.

O „koalicję lotniczą” został zapytany także prezydent Andrzej Duda: Jeżeli Polska dołączy do tak zwanej koalicji lotniczej, to w jakim kształcie: czy to będą samoloty F-16, MiGi-29, które Polska ma na uzbrojeniu, czy to może będzie także remont samolotów w Polsce?

„Jeżeli popatrzymy na to bardzo chłodno bez emocji, to przygotowanie pilota, który może obsługiwać samolot F-16, jest długotrwałym procesem. Przygotowanie ukraińskich pilotów wymaga długich miesięcy szkolenia, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli zostaną dostarczone samoloty MiG-29, czy na przykład samoloty Su, to ukraińscy piloci są przygotowani do tego, by je obsługiwać praktycznie natychmiast. Właściwie mogliby nimi po prostu odlecieć do siebie. Więc z całą pewnością, jeżeli zostaną przekazane MiGi, to one będą mogły wesprzeć obronę Ukrainy zaraz i ma to bardzo istotne znaczenie. Oczywiście bardzo niewiele krajów NATO-wskich dysponuje nadal samolotami MiG. My tych samolotów jeszcze kilka mamy i będziemy tę kwestię rozważali. Generalnie z samolotami myśliwskimi F-16 z polskiego punktu widzenia jest problem. Jak na wielkość i potencjał ogólny naszego kraju, tych samolotów mamy po prostu mało. W tej chwili czekamy na samoloty F-35 ze Stanów Zjednoczonych. Czekamy także na zakupione ostatnio w Korei Południowej samoloty FA-50. To jest trudny dla nas moment, ponieważ my sami oczekujemy na dostawy samolotów. Oczywiście jeżeli wśród państw NATO-wskich powstanie szersza koalicja lotnicza, to my także z całą pewnością do niej dołączymy. Ale w jakiej formule, to jest decyzja, którą musimy przedyskutować z naszymi sojusznikami” – odpowiedział Duda.

Z kolei brytyjski minister obrony Ben Wallace podkreślił, że zaopatrzenie Ukrainy w samoloty bojowe może być niemożliwe nawet w przeciągu kilku lat. „Jeśli chodzi o myśliwce, nie sądzę, abyśmy przekazali te myśliwce w nadchodzących miesiącach, a nawet latach” – powiedział Wallace.

Dodał, że nauka operowania na samolotach zajmie dużo czasu: „Po prostu nie można nauczyć się latać w ciągu tygodnia lub dwóch”.

Wallace porównał transfer samolotu do zespołu Formuły 1, ponieważ przygotowania do rozmieszczenia sprzętu obejmują setki inżynierów i pilotów. „Nie zamierzamy wysłać na Ukrainę dwustu żołnierzy Królewskich Sił Powietrznych w czasie wojny” – wskazał brytyjski minister.

Także niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział, że obecnie kwestia dostaw myśliwców na Ukrainę nie jest w centrum uwagi.

Przypomnijmy, że Szwecja otrzymała od strony ukraińskiej prośbę o dostarczenie myśliwców Gripen. W Brukseli przed spotkaniem ministrów obrony NATO szwedzki minister obrony Paul Jonsson, powiedział o tym w odpowiedzi na pytania Europejskiej Prawdy.

„Tak. Oczywiście, wiemy (o prośbie Ukrainy), prosił o to również prezydent Zełenski. Jeśli chodzi o Gripeny, to teraz mamy do czynienia z ograniczeniami ze względu na to, że te samoloty są bardzo ważne dla utrzymania naszej integralności terytorialnej i suwerenności. Będzie to więc poważna przeszkoda w zasobach naszej obrony narodowej” – powiedział.

W czwartek na konferencji prasowej w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kilku przywódców Unii Europejskiej zadeklarowało podczas szczytu UE, w którym uczestniczył, że są gotowi dostarczyć Kijowowi myśliwce.