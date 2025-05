Ukraiński An-124 dostarczył do Polski kadłuby F-16 z USA

Z amerykańskiej bazy Davis-Monthan do Polski przetransportowano kadłuby myśliwców F-16. Przelot zrealizował ukraiński samolot transportowy An-124 Rusłan. Sprzęt ma wspierać działania obronne na Ukrainie.

Ukraiński samolot transportowy An-124 Rusłan, należący do firmy „Awiolinii Antonowa”, dostarczył do Polski kadłuby myśliwców F-16 z amerykańskiej bazy Davis-Monthan – podał w środę portal Militarnyj. Baza w stanie Arizona pełni funkcję największego na świecie składowiska samolotów, z których część może być przywrócona do użytku lub wykorzystana jako źródło części zamiennych.

Transport zrealizowano w celu wsparcia ukraińskich sił powietrznych. Kadłuby F-16, najprawdopodobniej w wersji ADF, zostały przewiezione do Polski i trafiły na lotnisko Rzeszów-Jasionka, które pełni rolę głównego centrum logistycznego dla pomocy wojskowej na Ukrainę.

Sam przelot zrealizował Antonow An-124 Rusłan o nazwie własnej „Be Brave Like Kharkiv” (UR-82027), który 25 kwietnia 2025 roku wylądował w Tucson. Jak informuje firma HAULPRO TRANSPORT LLC, która opublikowała zdjęcia załadunku, Rusłan załadował kadłuby F-16 do swojej przestrzeni ładunkowej.

An-124 Rusłan to jeden z największych samolotów transportowych na świecie. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 73,3 metra, długość 69,1 metra, a maksymalna ładowność to 160 ton. Napędzany czterema silnikami Łotariew D-18T, osiąga prędkość do 865 km/h.

Dostarczone elementy myśliwców F-16 ADF, wcześniej wykorzystywanych przez Gwardię Narodową USA, nie są zdatne do lotu i będą służyć jako makiety – do szkolenia i celów dezinformacyjnych.

Ukraińskie siły zbrojne powszechnie stosują tego typu atrapy – zarówno dmuchane, jak i drewniane – by chronić rzeczywisty sprzęt przed rosyjskimi uderzeniami. W przypadku trafienia makiety przez pocisk typu Iskander-M, faktyczny sprzęt pozostaje nietknięty, co ma istotne znaczenie przy ograniczonych możliwościach obrony przeciwrakietowej.

