Ukraina straciła kolejny myśliwiec F-16. Pilot nie żyje

W sobotę Ukraina straciła kolejny myśliwiec F-16, o czym poinformowały ukraińskie siły powietrzne oraz prezydent kraju Wołodymyr Zełenski.

Ukraina straciła w sobotę kolejny myśliwiec F-16. Siły Powietrzne Ukrainy przekazały w komunikacie, że podczas wykonywania zadania bojowego na myśliwcu F-16, zginął 26-letni pilot Pawło Iwanow.

„Dziś piloci F-16 niemal codziennie wykonują misje bojowe na różnych kierunkach, w niezwykle trudnych warunkach – zapewniając osłonę myśliwską dla grup uderzeniowych lotnictwa oraz zadając ciosy wrogim celom” – czytamy.

O sprawie poinformował także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Dziś, niestety, zginął w walce na pokładzie F-16 kapitan Pawło Iwanow. Chłopak miał 26 lat. Składam wyrazy współczucia rodzinie i towarzyszom broni Pawła” – napisał na platformie X.

Podkreślił, że obecnie ustalane są okoliczności zdarzenia.

„Ukraińskie F-16, Mirage, MiG-i, wszystkie nasze samoloty bojowe bohatersko wykonują zadania bojowe, broniąc naszego kraju i wspierając operacje naziemne. Siły powietrzne są również zaangażowane w obronę Ukrainy przed rosyjskimi rakietami i dronami. Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. Odpowiemy mocno i głośno” – przekazał Zełenski.

Today, Captain Pavlo Ivanov was tragically killed during an F-16 combat mission. The guy was only 26. My condolences to his family and to all of Pavlo’s brothers-in-arms.

Military officials provided the necessary reports on this combat situation. We are establishing all the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2025