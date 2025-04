Ukraińcy szukają alternatywy dla Starlinków. Podpisali umowę ze Szwedami

Ukraińska firma Stetman rozpoczyna produkcję terminali satelitarnych we współpracy ze szwedzkim Requtech, dla platform OneWeb i Intelsat. Ukraińskie media branżowe analizują, na ile może to zastąpić system Starlink.

W kwietniu 2025 roku ukraińska firma Stetman zawarła porozumienie ze szwedzkim przedsiębiorstwem Requtech w sprawie licencjonowanej produkcji terminali satelitarnych dla platform OneWeb i Intelsat. Informację ogłosił dyrektor generalny Stetman, Dmytro Stetcenko.

Zgodnie z treścią umowy, Requtech udostępni ukraińskiemu partnerowi dokumentację techniczną oraz prawa do niezależnej produkcji terminali. Dzięki temu Stetman będzie mógł dostosować sprzęt do własnych potrzeb.

„Dostosowujemy go do naszych potrzeb, włączając własny projekt, ochronę i komponenty, które z powodzeniem wykorzystaliśmy w STARMOD dla Starlink i dostarczamy Siłom Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy od 2,5 roku” — powiedział Stecenko.

Nowe terminale to płaskie anteny satelitarne przypominające samochodowe wersje systemu Starlink. OneWeb oferuje niższe prędkości przesyłu danych — 5/50 Mb/s wobec 20/200 Mb/s w przypadku Starlinka — jednak zapewnia bardziej stabilne połączenie. Sprzęt przeznaczony jest głównie dla agencji wojskowych i rządowych.

Według portalu Dev.ua, porozumienie umożliwi rozpoczęcie seryjnej produkcji na Ukrainie. Stetman planuje w ciągu sześciu miesięcy osiągnąć zdolność produkcyjną od 2000 do 10 000 terminali miesięcznie. Sprzęt został już częściowo pozyskany, a zakup specjalistycznej aparatury do linii montażowej jest w toku.

Jak poinformował portal Speka, pakiety sprzętu Stetman zostały certyfikowane i skodyfikowane przez ukraińskie Ministerstwo Obrony, co ma przyspieszyć rozpoczęcie produkcji. Firma rozważa również wejście na rynek europejski.

Ukraiński portal Militarnyj podał niedawno, że na początku marca 2025 r., na tle „niestabilności” w polityce zagranicznej USA i ryzyka możliwych ograniczeń w korzystaniu z systemu Starlink przez ukraińskie siły zbrojne, pojawiły się informacje o negocjacjach między rządami europejskimi a operatorami alternatywnymi (Eutelsat OneWeb, SES, Viasat, Inmarsat i Hisdesat) w sprawie świadczenia usług na rzecz Ukrainy.

Wiadomo, że Ukraina wyraziła zainteresowanie przejściem na alternatywne systemy łączności, w szczególności na Govsatcom, zunifikowaną sieć istniejących zdolności satelitarnych UE.

W marcu 2023 r. OneWeb zakończył wdrażanie swojej początkowej sieci satelitarnej, składającej się z 648 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Umożliwiło to firmie rozpoczęcie świadczenia usług komercyjnych w różnych regionach, w tym w Europie i Ameryce Północnej. Satelity OneWeb znajdują się na wysokości około 1200 km. Przewidywany okres eksploatacji każdego satelity wynosi około pięciu lat.

W ocenie portalu „Militarnyj”, całkowite zastąpienie Starlinka siecią OneWeb jest teoretycznie możliwe, ale wymagałoby znacznych nakładów finansowych. Taka sieć byłaby też wolniejsza. Zapewne nie byłoby dla żołnierzy możliwości dostępu do Internetu przy linii kontaktowej, jednak powinno to wystarczyć do zapewnienia łączności z dowództwem i do kontrolowania dronów.

Kresy.pl / militarnyi.com / Kresy.pl