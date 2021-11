Ukraińcy przechwycili rosyjski dron w Donbasie [+FOTO]

Ukraińcy poinformowali, że dzięki zastosowaniu broni do walki radioelektronicznej przechwycili i zmusili do lądowania rosyjski, taktyczny dron rozpoznawczy Orłan-10.

We wtorek rano na profilu społecznościowym dowództwa ukraińskiej Operacji Sił Połączonych poinformowano o przechwyceniu, przy użyciu środków walki radioelektronicznej, rosyjskiego drona rozpoznawczego Orłan-10.

Jak podano, dzięki zastosowaniu środków walki radioelektronicznej, w Donbasie zmuszono do lądowania bezzałogowiec, który według relacji strony ukraińskiej przekroczył linię rozgraniczenia w rejonie obwodu donieckiego. Pojazd nie doznał podczas tego uszkodzeń zewnętrznych. Ukraińscy wojskowi zidentyfikowali ten aparat latający przeciwnika jako dron rosyjskiego kompleksu wielozadaniowego Orłan-10. Maszyny te są przeznaczone głównie do prowadzenia rozpoznania i korygowania ognia artylerii.

Strona ukraińska podkreśla, że drony tego typu są produkowane w Rosji wyłącznie na użytek rosyjskich sił zbrojnych. Zdaniem Ukraińców, potwierdza to obecność w Donbasie rosyjskich wojsk, uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Orłan-10 to rosyjski, wielozadaniowy, latający system bezzałogowy. Wyposażony jest w silnik o spalaniu wewnętrznym. Pierwszy oblot wykonano w 2010 roku. Maksymalna masa startowa takiego bezzałogowca wynosi od 14 do 18 kg, z czego 5 kg to przenoszony ładunek. Prędkość przelotowa wynosi od 90 do 150 km/godz, maksymalna – 175 km/godz. Może operować na pułapie do 5 km. Dron podczas startu wystrzeliwany jest przy użyciu specjalnej, przenośnej katapulty. Może przesyłać obraz z kamery wideo na odległość do 120 km. Zestawy takich dronów obejmują też m.in. stanowiska operatorów, sprzęt do sterowania i przekazywania danych, a także obsługi technicznej.

Jak podawaliśmy, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w październiku, że w rejonie tzw. Operacji Połączonych Sił (tj. na terenach objętych wojną w Donbasie) po raz pierwszy doszło do bojowego użycia drona Bayraktar TB2. Atak ukraińskiego drona miał być odpowiedzią na ostrzał ze strony separatystów. Ukraińska armia opublikowała nagranie ataku bezzałogowca na haubicę przeciwnika.

Pierwsze użycie przez Ukrainę tureckiego drona Bayraktar TB2 w działaniach bojowych w Donbasie wywołało zaniepokojenie Berlina. Używanie tego rodzaju broni na wschodzie Ukrainy jest zabronione przez porozumienia mińskie. Zaznaczono przy tym, że obie strony konfliktu używają dronów.

Facebook / mil.in.ua / Kresy.pl