Turcja przetestowała nową rakietę balistyczną krótkiego zasięgu. „Ma mieć zasięg do 1000 km” [+VIDEO]

W Turcji przetestowano rakietę balistyczną krótkiego zasięgu systemy Tayfun, opracowaną przez rodzimy przemysł. Trafiła w cel z odległości 561 km. Według mediów, rakieta ma mieć zasięg do 1000 km.

We wtorek turecki koncern Roketsan poinformował o zakończonym sukcesem pierwszym, testowym wystrzeleniu rodzimej rakiety balistycznej Tayfun.

Rakieta została wystrzelona rano z lotniska Rize-Artvin w północno-wschodniej Turcji, nad Morzem Czarnym, w kierunku Synopy. Jak podano, po 458 sekundach pocisk produkcji tureckiej skutecznie trafił w cel, odległy o 561 km.

Roketsan zamieścił też w sieci nagranie, na którym zarejestrowano wystrzelenie rakiety z wyrzutni samobieżnej, z dwu-kontenerowym zasobnikiem.

#Turkish @roketsan #TAYFUN Missile System test firing completed.

At 06:50, the missile fired from the Rize-Artvin Airport MSB apron in the direction of Sinop, successfully hitting the target 561 km away in 458 seconds. pic.twitter.com/chSJs0hydQ

