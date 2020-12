Trump zawetuje amerykańską ustawę o obronie jeśli nie znajdą się w niej zapisy uchylające ochronę mediów społecznościowych

Prezydent Donald Trump zagroził zawetowaniem ustawy o obronie przygotowanej przez Kongres USA, chyba że ustawodawcy powstrzymają duże firmy technologiczne, które, jak twierdzi, były do ​​niego uprzedzone podczas wyborów – poinformował Chicago Tribune w środę.

Jak poinformował w środę Chicago Tribune, Trump żąda od Kongresu uchylenia tak zwanej sekcji 230, części ustawy komunikacyjnej, która chroni Twittera, Facebooka i inne podmioty między innymi przed odpowiedzialnością za ingerencję w treści zamieszczane na portalach. Konserwatyści amerykańscy twierdzą, że giganci mediów społecznościowych traktują ich niesprawiedliwie.

„Niestety dla naszego narodu, wygląda na to, że senator Jim Inhofe nie włączy klauzuli o rozwiązaniu sekcji 230 do ustawy o obronie. To źle dla naszego bezpieczeństwa narodowego i uczciwości wyborów. Ostatnia szansa, żeby to zrobić. Będę wetował!” – napisał Trump na Twitterze.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!

