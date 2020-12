Kongres chce, żeby Pentagon zbudował tymczasowy interceptor dla systemu obrony antyrakietowej USA

Kongres USA w projekcie Ustawy o wydatkach obronnych na 2021 rok poleca Departamentowi Obrony budowę tymczasowego interceptora dla systemu obrony antyrakietowej kraju.

Jak poinformował portal DefenseNews, Kongres polecił Pentagonowi stworzyć tymczasowy, rodzimy interceptor dla systemu obrony przed międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi. Broni tej nie ma w obecnych planach agencji obrony przeciwrakietowej MDA (Missile Defense Agency), dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Korei Północnej i Iranu.

Według opublikowanego w czwartek projektu Ustawy o wydatkach obronnych na 2021 rok budżetowy, National Defense Authorization Act, Pentagon poprzez MDA miałby 30 dni na przystąpienie do realizacji takiego programu, po wejściu ustawy w życie. Zgodnie z treścią dokumentu, rozwiązania opracowane przez Pentagon miałyby odnosić się do „większości obecnych i krótko- średnioterminowo przewidywanych zagrożeń balistycznych dla terytorium ojczystego Stanów Zjednoczonych ze strony państw bandyckich”. Powinny też „przynajmniej być w stanie sprostać zaproponowanym zdolnościom programu Redesigned Kill Vehicle [RKV]”. To oznacza, że tymczasowy interceptor, pocisk przechwytujący, powinien wykorzystywać istniejącą już technologię „kill vehicle booster”.

Podano, że amerykańscy kongresmeni byli niezadowoleni z nagłego anulowania programu RKV, który poprawiłby obecne, naziemne interceptory, wchodzące w skład naziemnego systemu obrony w środkowej fazie lotu (Midcourse) w Fort Greely na Alasce i w bazie sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii. Zamiast tego, Pentagon zdecydował się zacząć od podstaw nowy program rozwojowy Interceptora Następnej Generacji. Nie będzie on jednak gotowy wcześniej, niż w latach 30. XXI wieku, choć zdaniem dyrektora MDA możliwe byłoby wprowadzenie ich do służby do 2028 roku.

Wersja ustawy opracowana przez Komisję Sił Zbrojnych Senatu USA zawiera zapis, który nakłada na agencję wymóg opracowania tymczasowego interceptora dla systemu GMD. Zgodnie z założeniami, do 2026 roku, po rygorystycznym programie testowym, dostarczonych ma zostać 20 tego rodzaju interceptorów. Muszą one spełnić szereg wymagań minimalnych, jak np. posiadać zdolność oceny możliwości zniszczenia celu, zdolność do przeciwdziałania zaawansowanym środkom przeciwdziałania, być możliwe do wyprodukowania i używać dojrzałej technologii.

W wersji ustawy opracowanej przez Izbę Reprezentantów nie ma wniosku o opracowanie interceptora, ale MDA ma m.in. notyfikować komisje obronne Kongresu w ciągu tygodnia w razie jakichkolwiek zmian w wymaganiach dla programu Interceptora Następnej Generacji. Kongres oczekuje też niezależnej oceny kosztów programu.

W kwietniu br. Pentagon opublikował zapytanie ofertowe dla programu NGI. Konkurentami są trzy zespoły: Lockheed Martin i Aerojet Rocketdyne; Boeing, General Atomics Electromagnetic Systems i Aerojet Rocketdyne oraz Northrop Grumman i Raytheon. Wszyscy czekają teraz na decyzję MDA, które dwa zespoły zostaną wybrane do rywalizacji ws. budowy interceptora.

Kongres zmusza też MDA do przerwania jej planów ws. przejścia na wielowarstwowy system obrony terytorium USA, który obejmowałby regionalne zdolności obrony przeciwrakietowej, które są już obecne w marynarce wojennej i w armii, żeby wzmocnić obronę kraju przed rakietami międzykontynentalnymi.

MDA chce utworzyć wielowarstwowy system obronnych, opierając się na systemie tarczy antyrakietowej Aegis, w szczególności na pociskach SM-3 Block IIA używanych w tym systemie, a także na systemie Aegis Ashore na Hawajach. Obejmowałby również system THAAD, w tym baterie rozlokowane w Korei Południowej i na Guam. Takie podejście do systemu obrony przeciwrakietowej miałoby na celu pozyskanie czasu, gdy Pentagon będzie szybko działał, żeby wprowadzić do służby nowe interceptory mające zastąpić starsze wersje, po anulowaniu programu RKV. Agencja przedstawiła jednak tylko nieliczne szczegóły ws. „podkładu” takiego systemu w swoim wniosku budżetowym na 2021 rok

