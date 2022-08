Tajwański resort obrony: 66 chińskich samolotów wojskowych i 14 okrętów w pobliżu Tajwanu

Tajwański resort obrony przekazał w niedzielę, że Chiny wysłały 66 samolotów wojskowych i 14 okrętów wojennych do działań w okolicach wyspy. Strona tajwańska podała, że 12 samolotów wojskowych ChRL przekroczyło medianę Cieśniny Tajwańskiej. Tajwan wysłał w odpowiedzi na działania Chin swoje samoloty bojowe i okręty wojenne, by monitorowały sytuację.

Chiny miały wysłać 66 samolotów wojskowych i 14 okrętów wojennych do działań w okolicach Tajwanu. 12 samolotów wojskowych ChRL miało przekroczyć medianę Cieśniny Tajwańskiej, która stanowi niepisaną granicę kontroli morskiej wyznaczoną przez geograficzny środek cieśniny pomiędzy Tajwanem a Chińską Republiką Ludową. Z kolei 22 chińskie samoloty naruszyły tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ).

ADIZ naruszyło sześć myśliwców Shenyang J-16, cztery myśliwce Shenyang J-11, osiem myśliwców rosyjskiej produkcji Su-30, samolot wojskowy Shaanxi Y-8 ASW, a także trzy zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych bombowce Xi’an H-6.

14 PLAN vessels and 66 PLA aircraft around our surrounding region were detected today until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/O7hjVAaCaJ

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 7, 2022