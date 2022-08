Tajwan: kilkadziesiąt chińskich samolotów i okrętów celowo przekroczyło linię mediany

Mimo ostrej krytyki Pekinu przewodnicząca izby niższej amerykańskiego parlamentu zdecydowała się przybyć we wtorek na Tajwan w ramach swojej podróży do Azji. Nawiązując do gróźb interwencji, u wybrzeży wyspy siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej rozpoczęły we wtorek w nocy ćwiczenia o niespotykanym do tej pory charakterze, jak podaje Al Jazeera.