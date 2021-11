Szefowa KE wezwała państwa UE do rozszerzenia sankcji względem białoruskich władz

Wzywam państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec władz białoruskich, odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak – oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w komunikacie wydanym w poniedziałek wieczorem.

Szefowa KE wskazała, że UE zbada, w jaki sposób nałożyć sankcje na linie lotnicze z państw trzecich, które zajmują się przemytem ludzi. Poinformowała także, że rozmawiała z premierem Polski, premier Litwy i premierem Łotwy, aby wyrazić solidarność UE. Omówiono także środki, jakich może użyć UE, aby wesprzeć ich w wysiłkach na rzecz rozwiązania kryzysu.

Belarus must stop putting people’s lives at risk.

I spoke to @MorawieckiM @IngridaSimonyte @krisjaniskarins

I call for approval of extended sanctions, possible sanctions on third country airlines involved.

We also want to prevent a humanitarian crisis and ensure safe returns

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2021