Syryjczyk nielegalnie przedostał się do Polski i zaatakował funkcjonariusza Straży Granicznej

Jak informuje Straż graniczna Syryjczyk zachowywał się agresywnie, nie stosował się do poleceń i wezwań funkcjonariuszy oraz nie chciał okazać dokumentów do kontroli. Naruszył również nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy. Został zatrzymany i doprowadzony do zgorzeleckiej placówki SG.

Wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Dodatkowo za przekroczenie granicy wbrew przepisom, nie stosowanie się do poleceń i odmowę okazania dokumentu na obywatela Syrii nałożono mandaty w kwocie 1500 zł. Został skierowany do Niemiec, gdzie posiada prawo do pobytu.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza 25-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Warto przypomnieć, że Straż Graniczna zatrzymała kolejnego cudzoziemca, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu przez rumuński wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemiec został zatrzymany i dowieziony pod konwojem do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy PSG W Warszawie, skąd został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Po zakończeniu czynności procesowych obywatel Rumunii został umieszczony w jednym z warszawskich aresztów śledczych.

Po koniec marca funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali 55-letniego obywateli Rumunii, poszukiwanego przez Interpol.

Wcześniej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano 22-letniego Gruzina, który stawił się do kontroli granicznej na kierunku wyjazdowym do Kutaisi w Gruzji. Podróżny był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wystawionym przez władze Słowenii, za przestępstwa polegające na organizowaniu nielegalnej migracji.

strazgraniczna.pl/Kresy.pl