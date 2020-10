Świat się starzeje. Do 2100 roku co czwarty człowiek osiągnie wiek co najmniej 65 lat

Kluczowym problemem za kilkadziesiąt lat okaże się nie przeludnienie, lecz starzenie się społeczeństw. Świat na progu XXII stulecia będzie w znacznej mierze światem starych ludzi – niemal co czwarty człowiek osiągnie próg co najmniej 65 lat – zauważa na łamach „Obserwatora Finansowego” dr Marcin Jendrzejczak. Do 2100 roku liczba mieszkańców Chin spadnie o połowę, a aż 4 z 10 najludniejszych krajów będzie się znajdować w Afryce Subsaharyjskiej. Globalne trendy są widoczne także w Polsce.

Na łamach „Our World in Data” Max Roser, Hannah Ritchie i Esteban Ortiz-Ospina napisali, że według szacunków 10.000 lat przed Chrystusem populacja świata wynosiła 4 miliony osób. W roku 0 było to 190 milionów, w 1700 roku 600 milionów (do tego momentu przyrost wynosił mniej więcej 0,04 proc. rocznie), w 1800 miliard. Obecnie, dzięki poprawie higieny, rozwojowi medycyny i wzrostowi wydajności rolnitwa ludność świata jest o 186.000 proc. większa niż przed 12 tysiącami lat i wynosi ok. 7,7 miliarda.

Populacja naszej planety najszyciej rosła w latach 60. XX wieku – 2,2 proc. rocznie. Teraz wzrost wynosi 1,1 proc. rocznie. W 2050 roku ma wynieść nieco ponad 0,40 proc., a z kolei w 2100 roku ok. 0,1 proc. W latach 60. przeciętna kobieta miała piątkę dzieci, dziś jedynie 2,5.

Jak szacuje Institute for Health Metrics and Evaluation najwięcej ludności na świecie będzie w 2064 roku – 9.7 miliarda – od tego momentu zacznie spadać, by w 2100 roku wynieść 8.8 miliarda.

Jak zauważa dr Jendrzejczak, prognozy te kłócą się z dotychczasowymi szacunkami ONZ, według których liczba ludności w 2100 roku wzrośnie do 11 miliardów.

Według Institute for Health Metrics and Evaluation Chiny w 2100 roku będą dopiero trzecim najludniejszym krajem na świecie. Państwo Środka będzie zamieszkiwało wówcza 732 miliony ludzi, wobec 1,4 miliarda obecnie. Na pierwszy miejscu znajdą się Indie z ludnością 1.09 miliarda (obecnie 1,38 miliarda), a na drugim Nigeria, którą za 80 lat zamieszkiwać będzie niemal cztery razy więcej ludzi – obecnie jest to 206 milionów, w 2100 roku będzie to 791 milionów. Afryka Susaharyjska będzie jedynym regionem, którego ludność wzrośnie do końca XXI wieku, 4 na 10 najludniejszych krajów w 2100 roku będzie znajdować się właśnie tam, co nie pozostanie bez znaczenia dla ekonomicznego rozkładu sił.

W Afryce obecnie mieszka 1,3 miliarda osób, co oznacza około 17 proc. ludzkiej populacji. W 2050 roku będzie to już 2,4 miliarda, a w 2100 4,2 miliarda – ustępować będzie wtedy jedynie Azji. Może to pogłębić problem ubóstwa, ale także otworzyć drzwi kontynentowi do stania się rynkiem konsumpcyjnym, a także przyciągnięcia czołowych, globalnych firm.

W tej chwili Zachód odpowiada za 40 proc. światowej konsumpcji, ale już wkrótce prześcignięty zostanie przez Azję – konsumcja Chin i Indii wyniesie ponad 40 proc., a udział Zachodu spadnie do 25 proc. W 2048 roku udział Indii w globalnej konsumpcji klasy średniej przewyższy udział Chin.

Co ciekawe, według badania opublikowanego na łamach „The Lancet”, Chiny staną się największą ekonomią w skali globu w 2035 roku, ale w dłuższym okresie, wobec starzenia się społeczeństwa, w 2098 roku Amerykanie ponownie wyjdą na prowadzenie, głównie dzięki imigracji. W efekcie w 2100 roku Państwo Środka znajdzie się na drugim miejscu pod względem całkowitego PKB, a Indie na trzecim.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Na progu XXII stulecia niemal co czwarty człowiek osiągnie próg co najmniej 65 lat, co stanie się problemem także w Polsce. OECD wymienia Polskę i Koreę Południową jako państwa, których ludność jest obecnie młodsza od średniej OECD, ale w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat to ulegnie zmianie.

Polska znajdzie się wśród najgwałtowniej starzejących się krajów OECD do 2060 roku. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym (20-64 lata) spadnie o co najmniej 35 proc. (10 proc. to średnia dla OECD). Ponadto jest jednym z pięciu państw OECD, które zachowują niższy wiek emerytalny dla kobiet wchodzących na rynek pracy.

Możemy się więc spodziewać problemów z wydajnością służby zdrowia i spadku wyceny akcji – choć oczywiście tego typu kwestie są trudne do przewidzenia. Warto też pamiętać, że demografia może stać się samospełniającą się przepowiednią. Prognozy dotyczące Polski są powszechnie znane i nie sprzyjają przyciąganiu zagranicznego kapitału – ani na giełdę, ani do realnej gospodarki. Pociechą – choć wątpliwą – jest fakt, że nie będzie to tylko naszym problemem – podsumowuje dr Jendrzejczak.

