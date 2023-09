Straż Graniczna odebrała nowy patrolowiec [+VIDEO]

Morski Oddział Straży Granicznej odebrał nowy patrolowiec o numerze burtowym SG-301.

To najnowocześniejsza jednostka pływająca we flocie polskiej Straży Granicznej. Będzie służyła ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej na Bałtyku i Morzu Śródziemnym.

Pełnomorska jednostka patrolowa OPV (offshore patrol vessel) SG-301 ma długość prawie 70 m, szerokość 11,5 m oraz zanurzenie około 4,5 m. Patrolowiec będzie mógł wykonywać zadania bez zawijania do portu minimum przez 12 dni z 35 osobami (w tym 20 członkami stałej załogi).

Na jednostce są zamontowane dwa kontenery z wyposażeniem ratowniczym, dodatkowo na burtach znajdują się dwie szybkie łodzie służące do działań interwencyjnych. W części rufowej przewidziano miejsce dla w sumie 250 rozbitków, którzy będą mogli tam przebywać do 24 godzin.

Do ewakuacji medycznej posłuży na pokładzie dziobowym certyfikowana płaszczyzna do współpracy ze śmigłowcem, która będzie wykorzystywana również jako platforma do operowania dronem. Główne zadania nowego patrolowca to m.in. ujawnianie prób przekroczenia morskich granic Unii Europejskiej wbrew przepisom, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz transportowaniu przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych. Jednostka będzie również mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

