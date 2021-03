Stany Zjednoczone są gotowe do sprzedaży F-35 Grekom

Stany Zjednoczone są gotowe do omówienia sprzedaży amerykańskich myśliwców F-35 do Grecji, jeśli ta sobie tego życzy – poinformował w czwartek ambasador USA w Atenach, podał portal Middle East Monitor.

Jak przekazał portal Middle East Monitor, w czwartek ambasador USA w Atenach poinformował, że Stany Zjednoczone są gotowe do omówienia sprzedaży fregat i myśliwców F-35 do Grecji, jeśli ta sobie tego życzy.

Na konferencji prasowej Geoffrey Pyatt powiedział, że trwająca modernizacja 84 greckich odrzutowców F-16 jest „bardzo ważna”, ponieważ przygotuje greckie siły powietrzne na F-35.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Dodał jednak, że firmie Lockheed Martin potrzeba pięciu lat na opracowanie infrastruktury potrzebnej do przyjęcia myśliwców F-35 w Grecji.

„Nie sprzedajemy tylko metalu! Amerykańska propozycja fregat, które wyposażą grecką marynarkę wojenną, to platforma, która pomoże pogłębić strategiczne stosunki grecko-amerykańskie” – powiedział Pyatt.

Ambasador wyraził również poparcie swojego kraju dla rozmów między sojusznikami NATO, Grecją i Turcją. Przekazał, że Stany Zjednoczone chcą, aby rozmowy „pozostały na orbicie”, dodał też, że „piłka jest teraz po stronie Ankary”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy w połowie lutego, program myśliwców F-35 zmaga się z kolejnym problemem. Tym razem chodzi o silnik odrzutowy Pratt & Whitney F13. Mogą minąć miesiące, zanim sytuacja ulegnie poprawie – podał portal „Defense News” powołuje się na źródło w amerykańskim resorcie obrony.

Problem ma dotyczyć dwóch kwestii. Po pierwsze, konserwacja silników w ramach zaplanowanego procesu nie będzie tak szybka, jak przewidywano. Po drugie, konserwatorzy odkrywają „przedwczesne zniszczenie powłok łopatek turbiny”, co prowadzi do większej liczby napraw i przyczynia się do zaległości – pisze portal „Defense News”. Medium powołuje się na źródło w resorcie obrony USA. Powoduje to, że demontaż lub naprawa silników następowały szybciej niże wcześniej przewidywano.

Zdaniem urzędnika, na którego powołuje się medium, opisywana sytuacja jest „poważnym problemem dotyczącym gotowości” myśliwców. Opisywany problem może doprowadzić do sytuacji, w której do 2022 roku 5-6 proc. myśliwców F-35 może wymagać wymiany silnika.

Kresy.pl/Middle East Monitor