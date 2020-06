Sprzęt wojskowy białoruskiej armii na paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa

Podczas obchodów 70 rocznicy Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej na Białorusi, prezydent Łukaszenko informował, że potencjał białoruskiej armii jest obecnie oceniany przez ekspertów wojskowych jako jeden z najwyższych we wschodniej Europie.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko, 9 maja podczas obchodów 70 rocznicy Dnia Zwycięstwa na Białorusi przekazywał, że „Potencjał białoruskiej armii jest obecnie oceniany przez ekspertów wojskowych jako jeden z najwyższych we wschodniej Europie. Wykonano ogromną pracę, aby wzmocnić gotowość bojową armii oraz wojsk obrony terytorialnej. Wzrosła konkurencyjność sektora obronnego gospodarki. Stworzono nowe, obiecujące rodzaje broni i sprzętu wojskowego”

Główny białoruski czołg bojowy T-72B3. Kontrakt na moduł T-72B3 został wdrożony przez rosyjską kompanię obrony „Uralvagonzavod”. W 2012 roku podpisano umowę na uruchomienie programu modernizacji na łączną kwotę sześciu miliardów rubli (150 milionów dolarów). Obecnie armia rosyjska ma w swoim arsenale około 8 000 T-72 na różnych wariantach (większość z nich w rezerwie). Rosyjskie Ministerstwo Obrony zdecydowało, że wszystkie zostaną przekonwertowane na standard T-72B3 do końca 2013 roku. T-72B3 jest rozwinięciem standardowej rosyjskiej serii T-72B, która jest obecnie w służbie w armii rosyjskiej i uważana za trzecią generację rosyjskiego czołgu podstawowego. Głównym uzbrojeniem T-72B3 jest działo gładkolufowe 125 mm 2A46M-5 wyposażone w tuleję termiczną ze stopu lekkiego i ewakuator dymów. Czołg jest wyposażony w automatyczną ładowarkę karuzelową zamontowaną na podłodze wieży, a także na tylnej ścianie wieży. Karabin maszynowy PKTM 7,62 mm jest zamontowany współosiowo z prawej strony głównego uzbrojenia, a jeden karabin maszynowy NSV 12,7 mm jest zamontowany przy stanowisku dowódcy. Konwencjonalny pancerz wieży jest wzbogacony o wybuchowy pancerz reaktywny Kontakt-5. Jest to rodzaj reaktywnego pancerza trzeciej generacji, który jest w stanie pokonać nowoczesne pociski przeciwpancerne.

BTR-70MB1 to ulepszona wersja radzieckiego BTR-70, która została pokazana publicznie po raz pierwszy podczas parady w Moskwie w listopadzie 1980 roku. Nowy pojazd wygląda bardzo podobnie do poprzedniej wersji, ale napędzany jest silniejszym silnikiem V-8 KamAZ-7403 z turbodoładowaniem o mocy 260 KM. Pojazd jest również wyposażony w nową skrzynię biegów. Pomimo dodatkowej masy 1500 kg w porównaniu z oryginalnym BTR-70, BTR-70MB1 ma zdolność do jazdy z maksymalną prędkością 92 km/h. BTR-70MB1 jest wyposażony w jednoosobową wieżę uzbrojoną w ciężki karabin maszynowy 14,5 mm i karabin maszynowy PKVT 7,62 mm. Ma trzyosobową załogę i może pomieścić 9 żołnierzy. Główną cechą BTR-70MB1 jest to, że ma drzwi z każdej strony pojazdu między drugą i trzecią osią, których górna część otwiera się do przodu, podczas gdy dolna część składa się, tworząc stopień podobny do rosyjskiego BTR-80. Podczas białoruskiej parady wojskowej w dniu 9 maja 2020 r. BTR-70MB1 został wyposażony w pancerz z listew zamontowany wokół kadłuba i wieży.

BTR-80 to kołowy transporter pancerny 8×8, który wszedł do służby w armii rosyjskiej pod koniec lat 80. Podobnie jak BTR-70 i BTR-60. Jego układ jest podobny do wcześniejszych pojazdów, z tym wyjątkiem, że dwa silniki benzynowe zostały zastąpione jednym silnikiem wysokoprężnym V-8 o mocy 260 KM, co daje znaczny wzrost stosunku mocy do masy. BTR-80 jest również wyposażony w jednoosobową wieżę tak jak BTR-70, uzbrojoną w jeden ciężki karabin maszynowy KPV 14,5 mm i jeden współosiowy karabin maszynowy PKVT 7,62 mm. BTR-80 jest w stanie przewieźć dziesięć osób, w tym dowódcę, kierowcę, obsługę działa i siedmiu żołnierzy.

Bogatyr – 4×4 to lekki pojazd taktyczny produkowany wspólnie przez Chiny i Białoruś. Konstrukcja pojazdu wygląda bardzo podobnie do amerykańskiego Humvee, ale jest to wariant chińskiego pojazdu DongFeng Mengshi EQ2050F. Bogatyr ma całkowitą masę do 5 ton i pojemność pasażerską czterech żołnierzy. Pojazd jest napędzany chłodzonym wodą silnikiem wysokoprężnym EQ D150-20 o mocy 152 KM, który osiąga prędkość do 105 km/h. Wariant Bogatyra pokazany na paradzie wojskowej 2020 został uzbrojony w karabin średni Kałasznikow PKM 7,62 mm zamontowany na jednoosobowej wieży otwartej.

9 maja białoruskie wojsko paradowało także w pojazdach opancerzonych Dajiang CS / VN3 Drakon (Dragon), które zostały dostarczone przez Chiny. Platforma ma całkowitą masę 8,7 ton i pojemność pasażerską ośmiu żołnierzy. CS / VN3 ma spawany kadłub, który zapewnia ochronę przed pociskami 7,62 mm i małymi odłamkami. Drakon jest napędzany turbodoładowanym silnikiem o mocy 245 KM, który umożliwia osiągnięcie prędkości do 100 km / h. Białoruski pojazd CS / VN3 jest uzbrojony w ciężki karabin maszynowy NSVT w otwartej załogowej wieży.

Pojazd Pancerny Caiman jest wozem w całości zaprojektowanym i wyprodukowanym na Białorusi. Według producenta, Caiman nie jest oparty na radzieckim BRDM-2, ale został całkowicie opracowany przez inżynierów Białorusi oferujących nową generację pojazdu opancerzonego 4×4. Konstrukcja Caimana wydaje się bardzo podobna do niemieckiego pojazdu rozpoznawczego Fennek, 4×4. Kierowca siedzi z przodu pojazdu z doskonałą widocznością do przodu za pomocą trzech dużych kuloodpornych okien.

Dach pojazdu można wyposażyć w stację broni z pierścieniem, którą można uzbroić w karabin maszynowy PKS 7,62 mm, ciężki karabin maszynowy NSV 12,7 mm lub automatyczny granatnik AGS 30 mm. Z każdej strony kadłuba znajdują się także trzy wyrzutnie granatów dymnych i miejsce do przechowywania pocisków.

Pojazd pancerny Lis-PM (Fox-PM) 4×4 jest produkowany lokalnie przez Miński Zakład Ciągników Kołowych (MZKT Volat) w ścisłej współpracy z rosyjskim przemysłem: w szczególności Rosja dostarcza zdemontowane zestawy VPK-233136 Tigr, które są montowane i zmodernizowane przez MZKT. Lis-PM ma masę do 7,5 t i przewozi ośmiu żołnierzy. Pojazd jest uzbrojony w ciężki karabin maszynowy NSVT Utyos 12,7 mm (HMG).

MZKT-500200 to lekka ciężarówka taktyczna oparta na podwoziu z napędem na wszystkie koła 4×4 wyprodukowana przez lokalną firmę Volat. Ma podłużną ramę przymocowaną za pomocą dwóch wideł holowniczych i jednego tylnego haka holowniczego. Można go transportować powietrzem wojskowymi samolotami towarowymi, takimi jak C-130, C-160, A-400M, An-22, An-124 i Ił-76. Modułowa konstrukcja kabiny MZKT-500200, wykonana ze stali, pomieści jednego kierowcę i jednego pasażera, można do niego dostać się przez dwoje bocznych drzwi. Pokryty plandeką i kokardami przedział ładunkowy w tylnej części może pomieścić około 21 żołnierz i sprzęt wojskowy. Jest wyposażona w opuszczane boki i opuszczaną klapę tylną dla optymalnej dostępności.

Moździerz 120 mm Nona-M1 w trakcie parady był holowany przez lekką ciężarówkę MZKT-500200. Moździerz 2B23 NONA-M1 120 mm może wystrzelić z amunicji moździerzowej pocisk wybuchowy 3OF74 o wysokiej wybuchowości, stosowany z ładunkiem miotającym 3VOF119. Ta amunicja moździerzowa ma dwukrotnie większą skuteczność niż obecne bomby moździerzowe 120 mm i jest w stanie wytworzyć krater o średnicy 4,1 do 4,5 m na głębokości 1,1 m do 1,6 m, w zależności od warunków glebowych. Możliwe jest użycie całego zakresu 120 mm bomb moździerzowych i pocisków. Moździerz 2B23 Nona-M1 120 mm ma maksymalny zasięg 8,8 km i minimalny zasięg 900 m z pociskiem wybuchowym.

152-mm 2A65 Msta-B to najnowszy dodatek do długiej listy holowanych haubic wyprodukowanych przez Rosjan. W porównaniu do swoich poprzedników, 2A65 ma kilka radykalnych nowości, z których najbardziej widoczna jest długa lufa wyposażona w hamulec wylotowy z podwójną szczeliną. Haubica Msta-B strzela większością działających pocisków 152 mm, ale opracowano dla niej nową rodzinę pocisków. Gdy używane są zaawansowane pociski, w zależności od rodzaju misji trzy rodzaje ładunków. Zasięg broni wynosi 24 km, gdy wystrzeliwuje pocisk odłamkowy najnowszej generacji, zwiększa się do 29 km gdy używany jest pocisk odłamkowy wspomagany rakietą. Inne wyrafinowane pociski 152 mm opracowane ostatnio dla 2A65 obejmują kasety wypełnione 42 bombami przeciwpiechotnymi / przeciwpancernymi odłamkami, z których każda zawiera 45 g materiału wybuchowego.

BelGrad, zwany także BM-21A, to 122-milimetrowy system rakietowy o zasięgu do 21 km opracowany na Białorusi w celu zastąpienia radzieckiego BM-21 Grad. Z powodzeniem przeszedł próby w 1997 roku i wszedł do służby w armii białoruskiej w 2001 r. Wyrzutnia rakiet 122 mm jest zamontowana na podwoziu ciężkiej ciężarówki MAZ-6317 6×6. Układ prowadnic rurowych to pojedynczy prostokątny zespół czterech warstw, z których każda zawiera 10 rur. BelGrad ma system przeładunku umieszczony z tyłu kabiny załogi z 40 rakietami gotowymi do załadowania. Ten system rakiet wielokrotnego uruchamiania jest automatycznie ładowany ponownie w mniej niż 2 minuty. Można go ponownie załadować ręcznie w ciągu 7 minut.

Polonez to wielozadaniowy system rakietowy 300 mm (MLRS) opracowany na Białorusi przez firmę BelSpetsVneshTechnika (BSVT). Jednostka wyrzutni rakiet jest zamontowana na podwoziu wojskowej ciężarówki Volat MZKT-7930-300 8×8. Obsługuje go trzyosobowa załoga, w tym dowódca, kierowca i operator. Rakiety można odpalać z kabiny kierowcy lub z pojazdu zdalnie za pomocą pilota. Ciężarówka Volat przewozi dwa bloki kontenerów wyrzutni rakiet podzielonych na dwa rzędy. Może strzelać rakietami niekierowanymi i kierowanymi o zasięgu od 50 km do 200 km za pomocą rakiety kierowanej GPS.

Z wyliczeń białoruskich specjalistów wynika więc, że jeden dywizjon „Polonezów” jest w stanie zniszczyć duże zgrupowanie wojsk, znajdujące się 200 km od jego pozycji. Może też wyeliminować znajdujące się na obszarze rażenia instalacje wojskowe, takie jak stacje radiolokacyjne, wyrzutnie rakietowe itp. Z oficjalnych źródeł wynika, że „Polonez” jest uzbrojony w rakiety o kalibrze 301 mm o długości 7,26 i stabilizatorach o szerokości 0,62, kierujące lotem rakiet przy pomocy systemu GŁONASS. Nieoficjalnie mówi się, że rakiety, w które są uzbrojone „Polonezy” powstały na Białorusi dzięki pomocy Chińczyków. Wcześniej system ten miał przejść próby poligonowe w Chinach.

TOR-M2K jest kołową wersją rosyjskiego TOR-M2 montowanego na podwoziu 9А331МК opracowanym przez białoruską firmę (MZKT), z zamontowanymi dwoma modułami rakietowymi 9M 334, każdy z czterema pociskami 9М9331. TOR-M2 może atakować cel w odległości od 1 km do 12 km oraz na wysokości do 10 km.

S-300 PS (pierwsza generacja) z oznaczeniem NATO SA-10B (Grumble B), jest bardziej mobilną alternatywą podstawowej wersji systemu rakietowego ziemia-powietrze S-300 PT, główna różnica polega na zastosowaniu podwozia ciężarówki 8×8 MAZ-7910, na której zamontowane są cztery kontenery z pociskami, w przeciwieństwie do S-300 PT, który wykorzystuje przyczepę ciągnioną. S-300 PS jest również zdolny do niszczenia celów pocisków balistycznych i jest uważany za jeden z najsilniejszych obecnie dostępnych systemów rakiet przeciwlotniczych. Jego radary mogą jednocześnie śledzić do 100 celów, jednocześnie atakując do 12. Czas wdrożenia 300 PS to pięć minut, a wyrzutnie mają zasięg do 75 kilometrów

Uragan-M jest białoruską wersją sowieckiego systemu wielokrotnego uruchamiania rakiet Uragan BM-27 (MLRS). Jednostka wyrzutni rakiet jest zamontowana z tyłu podwozia ciężarówki wojskowej MAZ-631705 6×6. Wyrzutnia jest podobna do BM-27 z 16 wyrzutniami dla rakiet 220 mm. Uragan-M jest wyposażony w skomputeryzowany system kierowania ogniem i nowoczesny pakiet komunikacyjny. Ma maksymalny zasięg ognia 36 km.

Flet to nowa generacja MLRS ( Multiple Launch Rocket System – System wielokrotnego użycia rakiet) opracowany na Białorusi przez firmę BSVT-New Technologies z siedzibą w Mińsku. Pojazd bojowy Flet wykorzystuje szeroko rozpowszechnione radzieckie pociski kierowane z serii 80 mm C-8, wystrzeliwane z wyrzutni 80 ładunków wykonanej na bazie pojazdu pancernego SHTS („Asilak”) 4×4. Asilak to licencjonowana na Białorusi wersja rosyjskiej rodziny pojazdów pancernych Buran wykonanych na podwoziu ciężarówki GAZ-3308 Sadko. Flet strzela niekierowanymi rakietami 80 mm o zasięgu od 1 do 3 km z prędkością lotu do 750 m/s.

MZKT-490100-018 to lekki opancerzony pojazd 4×4 zaprojektowany i wyprodukowany przez białoruską firmę Volat na bazie podwozia MZKT-490100. Pojazd jest wyposażony w zdalną stację uzbrojenia DBM-T12.7 uzbrojoną w ciężki karabin maszynowy 12,7 mm oraz wielofunkcyjny system rozpoznania BRDM-4B.

Defender to nowy kołowy transporter opancerzony 6×6 zaprojektowany przez 140. Fabrykę Napraw. Pierwszy raz został pokazany podczas wystawy obronnej MILEX w 2019 roku. Pojazd jest oparty na podwoziu ciężarówki MAZ-631708 6×6. Może pomieścić do 14 żołnierzy personelu i waży 19 800 kg. Defender jest napędzany silnikiem yaMZ-7511 o mocy 400 KM sprzężonym ze skrzynią biegów YaMZ-239.

UBP to pojazd wojskowy 4×4 w kategorii MRAP (Ochrona przed minami i zasadzkami) zaprojektowany i wyprodukowany przez białoruską firmę OKB TSP. UBP to dwuosiowy pojazd z napędem na cztery koła, strukturalnie podobny do niektórych ciężarówek. Pojazd wykorzystuje układ kabrioletu, a silnik znajduje się pod kabiną załogi. Kadłub pojazdu jest wykonany tak, aby odzwierciedlał lepszą odporność na ogień i wybuch.

UBAK-25 – Dron do rozpoznania. „558 Fabryka Napraw Samolotów” opracował prototyp UBAK o zasięgu bojowym do 25 km.

UBAK-25 jest dronem przeznaczonym do przeprowadzania rozpoznania z powietrza i angażowania stałych i nieaktywnych celów.

Białoruska firma BSVT – New Technologies LLC opracowała system robotyczny Whistle. Jest to naziemny bezzałogowy pojazd bojowy stealth wyposażony w obrotnicę z pakietem 18 różnych modyfikacji pocisków rakietowych S-5 o średnicy 57 mm. Dzięki obecności stacji optyczno-elektronicznej i systemu przetwarzania danych wykorzystującego sztuczną inteligencję zrobotyzowany system jest w stanie wykrywać cele w odległości do 3500 metrów. Robot bojowy jest sterowany zdalnie przez bezpieczny kanał radiowy z opatentowaną technologią przeciwdziałania wojnie elektronicznej. Żywotność baterii w zrobotyzowanym kompleksie wynosi 24 godziny.

Goskomvoenprom zaprezentował nową wersję (zaprojektowaną przez Miński Zakład Ciągników Kołowych OJSC) ciężkiego ciągnika drogowego jako części ciągnika siodłowego MZKT-741501 i naczepy MZKT-720100 o ładowności 52 ton. Ciągnik drogowy jest przeznaczony do transportu ciężkich pojazdów gąsienicowych i towarów wielkogabarytowych na drogach wszystkich kategorii. Ciągnik siodłowy o ładowności 23 ton na sprzęgu siodłowym oparty jest na masowo produkowanym podwoziu MZKT-793000-313, stanowiącym bazę transportową zmodernizowanego Poloneza-M MLRS. W wyniku modernizacji rozstaw osi i całkowita długość produktu zostały zmniejszone, a maksymalna prędkość została zmniejszona z 70 do 65 km / h. Zainstalowano silnik o zwiększonej mocy 525 KM (modyfikacja TMZ-84632). Zastosowanie hydromechanicznej przekładni w konstrukcji ciągnika pozwala eksploatację ciągnika drogowego w trudnych warunkach drogowych, w tym podczas jazdy po nierównym terenie i w konwoju. MZKT-720100 to wytrzymała naczepa o ładowności 52 ton. Jest przeznaczona do transportu ciężkich pojazdów gąsienicowych (na przykład czołgów T-72), a także towarów wielkogabarytowych jako części pociągu drogowego. Całkowita długość naczepy MZKT-720100 wynosi 14,35 m, szerokość – 3,2 m, wysokość w pozycji transportowej z podniesionymi drabinami – 3,8 m, masa całkowita – 68 t (16 t – ciężar własny produktu plus 52 t nośność).

Radar półprzewodnikowy Rosa został opracowany przez flagowy białoruski kompleks wojskowo-przemysłowy w dziedzinie rozwoju systemów radarowych – OJSC KB Radar, spółka zarządzająca holdingu Radar Systems. Mobilny radar półprzewodnikowy Rosa-M służy do wykrywania celów na małych wysokościach dzięki pierścieniowemu układowi antenowemu i radarowi trójkoordynacyjnemu Vostok-3D.

Kolejnym rozwinięciem radaru KB Radar OJSC jest radar trójkoordynacyjny Vostok-3D. System składa się z dwóch radarów. Stacja przewyższa podobne kompleksy pod względem charakterystyki wydajności dzięki zastosowaniu nowoczesnych osiągnięć radaru, najnowszych technologii cyfrowych, zaawansowanego projektowania i rozwiązań technologicznych. „Vostok-3D” jest nowym, całkowicie białoruskim projektem, zdolnym do zastąpienia wszystkich znanych radarów o trzech współrzędnych i radarów jako części dalmierza i wysokościomierza. Kompleks ten jest w stanie skutecznie wykryć i dokładnie określić współrzędne celów powietrznych w maksymalnym zasięgu do 360 km.

Po raz pierwszy na paradzie zaprezentowany został nowy półprzewodnikowy radar S-150 w paśmie z fazowanym układem. Zastosowanie specjalnych metod i algorytmów przetwarzania sygnałów pozwoliło 1,5-2 razy poprawić dokładność określania współrzędnych celów i rozpoznawania ich klasy za pomocą portretu akustycznego. Ponadto radar S-150 umożliwia śledzenie celów w warunkach intensywnych elektronicznych środków zagłuszających.

Kilka par mobilnych stacji łączności satelitarnej wzięło udział w paradzie 9 maja. Cała linia najnowszych narzędzi opracowanych w AGAT Management Systems OJSC, spółce zarządzającej holdingu Geoinformation Management Systems, została przyjęta przez armię białoruską w marcu 2020 i przekazana żołnierzom. Są to węzłowe i terminalne stacje łączności satelitarnej w wersji stacjonarnej i mobilnej, a także mobilne środki do instalacji na opancerzonej podstawie lub samochodach.

Wszystkie stacje satelitarne zapewniają możliwość współpracy nie tylko z satelitami krajowymi, ale także z satelitami krajów, z którymi podpisano umowy o koordynacji. Nowe systemy komunikacji umożliwiają przesyłanie dużych przepływów informacji na znaczną odległość w czasie rzeczywistym bez korzystania z globalnego Internetu. Charakterystyka techniczna i możliwości bojowe satelitarnych stacji komunikacyjnych zapewniają pracę w nowych, wcześniej nieużywanych trybach pracy, w złożonej konfiguracji i architekturze konstrukcji, w różnych zastosowaniach, zakresach częstotliwości i o wysokiej odporności na zakłócenia.