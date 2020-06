Kolejny amerykański policjant oskarżony o zamordowanie Afroamerykanina

Były policjant z Atlanty Garrett Rolfe usłyszał zarzuty popełnienia morderstwa w czasie interwencji przeciwko czarnoskóremu obywatelowi Rayshardowi Brooksowi.

12 czerwca 27-letni Brooks zaparkował swój samochód pod restauracją Wendy’s w taki sposób, że wywołał interwencję. Pracownik punktu gastronomicznego zadzwonił do miejscowej policji informując, że kierowca śpi w samochodzie na środku podjazdu, być może pijany. Zachowanie Brooksa wydało się policjantom przybyłym na miejsce na tyle podejrzane, że przeprowadzili mu test na spożycie alkoholu. Brooks nie był w stanie go przejść. W chwili gdy dwóch policjantów usiłowało skuć zatrzymywanego rozpoczęła się szarpanina. W jej trakcie Brooks zdołał wyrwać jednemu z funkcjonariuszy taser i rzucił się do ucieczki. Policjant Rolfe oddał wówczas strzały w kierunku uciekającego. Brooks otrzymał dwie rany postrzałowe i zmarł na stole operacyjnym.

W skład patrolu zatrzymującego Brooksa wchodziło dwóch funkcjonariuszy. Rolf, który miał 6 lat doświadczenia służby zanim nie został zwolniony po incydencie ze skutkiem śmiertelnym, usłyszał we wtorek od prokuratora zarzut morderstwa, jak podał portal NBC News. Jego partner Devin Brosnan jest oskarżony o napad i naruszenie przysięgi. Jednocześnie prokuratura oceniła, że jest „współpracującym świadkiem”. Prokurator uznał, że zabity nie stanowił w czasie akcji zagrożenia dla życia policjantów dlatego użycie przeciwko niemu broni palnej było nieuzasadnione.

Śmierć Brooksa już wywołała protesty w Atlancie oraz rezygnację szefowej miejskiej policji Eriki Shields. Sprawa nałożyła się na trwające w USA protesty po zabiciu czarnoskórego obywatela przez policjanta w Minneapolis. Policjant usłyszał już zarzut zabójstwa drugiego stopnia jednak do tego czasu fala protestów objęła niemal wszystkie stany. W wielu miastach przeradzały się one w zamieszki, którym towarzyszyły masowe rabunki. Przy okazji protestów doszło też do akcji mających cechy przemocy symbolicznej – niszczone były muzea bądź pomniki upamiętniające czasy kolonizacji czy Skonfederowane Stany Ameryki.

