Premier Słowacji Robert Fico ostro zareagował na, jak to określił, “lekceważące” uwagi szefowej unijnej dyplomacji, która przestrzegła europejskich przywódców przed podróżą na uroczystości do Moskwy. “Nikt nie może mi dyktować, gdzie mogę lub nie mogę podróżować” – oświadczył.

Szefowa unijnej dyplomacji podkreślała, że UE nie chce, by kraje uczestniczyły w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie. “Nie chcemy, aby kraje kandydujące do UE uczestniczyły w obchodach z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie 9 maja” – powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Do jej słów odniósł się we wtorek premier Słowacji Robert Fico.

“Ostrzeżenie i groźba ze strony pani Kallas są lekceważące i stanowczo się im sprzeciwiam” – napisał Fico na platformie X.

“Jadę do Moskwy 9 maja. Czy ostrzeżenie pani Kallas jest formą szantażu czy sygnałem, że zostanę ukarany po powrocie z Moskwy? Nie wiem. Ale wiem, że jest rok 2025, a nie 1939. Ostrzeżenie pani Kallas potwierdza, że ​​potrzebujemy dyskusji w UE na temat istoty demokracji. O tym, co wydarzyło się w Rumunii i Francji w związku z wyborami prezydenckimi, o ‘Majdanach’ organizowanych przez Zachód w Gruzji i Serbii oraz o tym, jak ignorowano nadużywanie prawa karnego wobec opozycji na Słowacji” – oświadczył.

WARNING AND THREAT BY MS. KALLAS ARE DISRESPECTFUL AND I STRONGLY OBJECT TO THEM.

The EU High Representative for Foreign Affairs, Kaja Kallas, is warning EU leaders against participating in the May celebrations of Victory Day in Moscow. She claims that such participation will… pic.twitter.com/KsHGJtOVRO

— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) April 15, 2025