Nacjonalistyczny gest tureckiego piłkarza pod lupą UEFA

UEFA przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie piłkarza reprezentaji Turcji, który na boisku zaprezentował spcyficzny gest charakterystyczny dla radykalnych tureckich nacjonalistów.

Turecki obrońca Merih Demiral, na co dzień występujący w saudyjskim klubie Al-Ahli Dżudda, strzelił gola we wtorkowym meczu jednej ósmej mistrzostw europy w piłce nożnej, w meczu przeciwko Austrii. Bramka Demirala okazała się na wagę awansu jego reprezentacji do dalszej rundy turnieju, bowiem Turcja ostatecznie wygrała w Lipsku z Austriakami 2:1. Gest strzelca drugiej bramki dla Turcji wywołał jednak poważne kontrowersje.

NEW: UEFA has launched an investigation against Merih Demiral for flashing Turkish nationalist Grey Wolves sign last night during a game with Austria, Turkish media report pic.twitter.com/MHaW3q8YA0 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 3, 2024

Gesty specyficznie złożonych palców, jakie piłkarz wykonał dwiema rękami charakterystyczne są dla ruchu politycznego “Szarych Wilków”. To potoczna nazwa organizacji o oficjalnej nazwie “Idealistyczne Serca”. Powstała jako bojowe skrzydło Partii Ruchu Narodowego (MHP) będącej dziś parlamentarnym sojusznikiem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Same “Szare Wilki” prowadziły w przeszłych dekadach działalność bojówkarską przeciwko organizacjom lewicowym, kurdyjskim i demokaratycznym, działaczom i dziennikarzom. Z ich rąk zginęło kilka tysięcy osób. Same popierały autorytaryzm i do pewnego stopnia kooperowały z wojskowymi kontrolującymi procesy polityczne w Turcji w latach 1971-2002.

Członkowie tej organizacji brali udział w wojnie w Górskim Krabachu oraz dwóch wojnach czeczeńskich. W 1995 r. wspierali nieudany zamach stanu w Azerbejdżanie, gdzie ruch jest od tego czasu nielegalny. W 2020 r. “Szare Wilki” zostały zdelegalizowane na terytorium Francji. Związku z nimi są również zagrożone karą grzywny w Austrii, jak podaje brytyjski “The Guardian”, być może to właśnie dlatego Demiral wykonał taki a nie inny gest w meczu przeciwko jej reprezentacji.

W oświadczeniu UEFA cytowanym przez dziennik można przeczytać: „Wszczęto dochodzenie zgodnie z art. 31 ust. 4 Regulaminu dyscyplinarnego UEFA w związku z domniemany niewłaściwym zachowaniem zawodnika Tureckiej Federacji Piłki Nożnej, Meriha Demirala. Dalsze informacje w tej sprawie zostaną udostępnione w odpowiednim czasie.”

Demiral tłumaczył się, że zobaczył kibiców wykonujących ten gest na trybunach i chciał do nich dołączyć. Jeśli to się potwierdzi, UEFA może również wszcząć dochodzenie w sprawie zachowania kibiców, co grozi już karą tureckiemu związkowi piłkarskiemu. Samemu piłkarzowi grozi grzywna, bądź zakaz wstępu w kolejnym męczu lub meczach.



„Na naszych stadionach nie ma miejsca na symbole tureckich prawicowych ekstremistów – skomentowala niemiecka minister spraw zagranicznych Nancy Faeser – Wykorzystywanie mistrzostw Europy w piłce nożnej jako platformy dla rasizmu jest całkowicie niedopuszczalne. Oczekujemy, że UEFA zbada sprawę i rozważy sankcje”. Faeser dodała, że ruch “Szarych Wilków” jest obserwowany przez niemiecki wywiad.

Czytaj także: Niemcy: Kontrwywiad wszczął dochodzenie wobec czterech żołnierzy w zwiazku z powiązaniami z tureckimi nacjonalistami

W czasie mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 r. FIFA ukarała grzywną zawodników reprezentacji Szwajcarii Granita Xhake i Xherdana Shaqiriego za wykonywanie albańskiego gestu „orła” podczas meczu przeciwko Serbii. Obaj piłkarze są etnicznymi Albańczykami. UEFA jednak znacznie ostrzej potraktowała albańskiego dziennikarza z Kosowa Arlina Sadiku po tym, gdy w zeszłym miesiącu podczas transmisji z meczu Serbii z Anglią wykonał podobny gest, cofając mu akredytację na bieżący turniej.

theguardian.com/middleeasteye.net/kresy.pl