Spis Powszechny GUS: Polskie społeczeństwo starzeje się. Co piąty mieszkaniec ma ponad 60 lat [+VIDEO]

Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek kolejną partię danych z najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zebrane od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 roku wyniki wskazują, że polskie społeczeństwo starzeje się oraz koncentruje wokół metropolii. Wynika z nich, że co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentował we wtorek wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest przeprowadzany co dekadę. Dane wskazują, że Polskę zamieszkuje 38 036 118 osób. W porównaniu do spisu z 2011 roku odnotowano spadek liczby ludności o 1,2 proc. Polskie społeczeństwo wyraźnie się starzeje. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmienił się na przełomie dekady z 18,7 proc. do 18,4 proc., zaś w wieku produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc. Procent osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł z kolei z 16,9 proc. do 22,3 proc. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Starzenie się społeczeństwa jest najbardziej dostrzegalne w woj. podlaskim i świętokrzyskim.

Dane GUS wskazują, że 59,8 proc. ludności zamieszkuje w miastach, zaś na wsiach 40,2 proc. osób. Najwyższą liczbę mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (5 514 tys. mieszkańców – 14,5 proc. ludności całego kraju). Województwo mazowieckie zanotowało też największy wzrost liczby mieszkańców od poprzedniego spisu (o 246 tys. osób).

Najmniej mieszkańców zanotowano w województwach opolskim i lubuskim (kolejno – 954 tys. i 991 tys. osób).

Zobacz także: Rząd chce większych praw pracowniczych dla gastarbeiterów, w tym z Ukrainy

Największy spadek liczby ludności zanotowano na przełomie dekady w województwie świętokrzyskim (6,6 proc.), opolskim (6,1 proc.), lubelskim (5,7 proc.). Przyrost nastąpił z kolei w woj. mazowieckim o 4,7 proc. i pomorskim o 3,6 proc.

W Polsce przybyło od 2011 roku ok. 12,5 proc. mieszkań. W województwach pomorskim (19,8 proc.) oraz małopolskim (19,3 proc.) zanotowano największy przyrost.

Nie są to pełne dane Narodowego Spisu Powszechnego. Pełne wyniki mają być publikowane przez najbliższe 2 lata.

Zobacz także: Wiadomo, ile osób mieszka w Polsce – są wstępne wyniki spisu powszechnego

stat.gov.pl / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl