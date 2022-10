Scholz sprzedaje Chińczykom udziały w strategicznym porcie. Media: „nie uczy się na błędach”

Polska w bolesny sposób przekonuje się, co się dzieje, gdy inwestorzy zaczną się bać, że polityczni decydenci na dobre odwrócili się plecami do walki z inflacją - pisze w piątek agencja Bloomberg. Medium zwraca uwagę, jak rośnie rentowność polskich obligacji państwowych.

Bloomberg podkreśla, że w piątek pogłębiło się załamanie na rynku polskich obligacji (rentowność 10-letnich obligacji przekroczyła 9 proc.). Rośnie koszt spłaty długu, co obciąża polskich podatników. "Polska w bolesny sposób przekonuje się, co się dzieje, gdy inwestorzy zaczną się bać, że polityczni decydenci na dobre odwrócili się plecami do walki z inflacją, by dorzucać paliwa do ekonomicznego pieca przed zbliżającymi się wyborami" - pisze agencja.

Rośnie także ryzyko związane z wykupem tego długu. Głównym ryzykiem są problemy z niewypłacalnością danego kraju.