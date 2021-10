Sąd uchylił decyzję o rejestracji Marszu Niepodległości. Organizatorzy zapowiadają odwołanie

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia „Marsz Niepodległości”. Sąd uwzględnił tym samym odwołanie stołecznego ratusza w tej sprawie. Organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiedzieli złożenie odwołania od wyroku sądu.

W poniedziałek Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował, że podpisał decyzję o rejestracji zgromadzenia cyklicznego „Marsz Niepodległości”. Podkreślił, że decyzja we wspomnianej sprawie została wydana na trzy lata. Warszawski ratusz nie zgodził się z postanowieniem wojewody. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaskarżył decyzję do sądu. W środę sąd uwzględnił odwołanie stołecznego ratusza w tej sprawie. Organizatorzy zapowiedzieli złożenie odwołania od wyroku sądu.

„Składamy odwołanie, do wyższej instancji od haniebnego wyroku sędziego Andrzeja Sterkowicza, który uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o zarejestrowaniu Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego” – napisał na Twitterze prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Składamy odwołanie, do wyższej instancji od haniebnego wyroku sędziego Andrzeja Sterkowicza, który uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o zarejestrowaniu Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Zapraszamy 11 listopada do Warszawy! Marsz się odbędzie! — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) October 27, 2021

„Informowaliśmy już wcześniej pana wojewodę, że wydarzenie to nie odbywało się cyklicznie. W ubiegłym roku nie odbyło się ostatnie z cyklicznych zgromadzeń organizowane przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości” – rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk argumentowała decyzję Rafała Trzaskowskiego. „Prezydent wydał zakaz jego organizacji, który został utrzymany postanowieniami sądów dwóch instancji. Oznacza to, że to zgromadzenie nie miało kontynuacji w ciągu ostatnich trzech lat” – mówiła, cytowana przez PAP.

Przypomnijmy, że już w połowie października br. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski twierdził, że Marsz Niepodległości nie powinien się odbyć i skierował do sądu wniosek o zakazanie organizacji marszu. Ponadto, stołeczny ratusz złożył do sądu wniosek o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Środowiska narodowe i patriotyczne zwracały uwagę Trzaskowskiemu hipokryzję, podkreślając, że domaga się zakazu organizacji marszu z powodu epidemii, podczas gdy ostatnio nie miał nic przeciwko wielkiemu, prounijnemu wiecowi w Warszawie, z udziałem tysięcy ludzi.

Przeczytaj: Trzaskowski o Marszu Niepodległości: Nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń

Czytaj także: Trzaskowski nie wyraził zgody na Marsz Niepodległości. Bąkiewicz: Pójdziemy spontanicznie

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie ma odbyć się pod hasłem „Niepodległość nie jest na sprzedaż”. To nawiązanie do niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym, a także do presji wywieranej przez UE na Polskę pod groźbą wstrzymania wypłat unijnych środków.

Zobacz także: Trzaskowski patronem parady homoseksualistów

pap / radiomaryja.pl / Kresy.pl