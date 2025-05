Rumunia i Holandia utworzą wspólne centrum szkoleniowe dla ukraińskich techników F-16

Niemiecka rafineria PCK w Schwedt, położona w Brandenburgii niedaleko granicy z Polską, otrzymała od niemieckiego Państwowego Urzędu ds. Środowiska specjalne pozwolenie na przekraczanie dopuszczalnych dziennych emisji dwutlenku siarki. Zezwolenie to obowiązuje do końca 2027 roku i jest natychmiastowo wykonalne.

Jak poinformował we wtorek portal WNP, decyzja dotyczy emisji sięgających do 1000 mg SO₂ na metr sześcienny jako średnia dobowa w określonych przypadkach. Rocznie oznacza to możliwość wypuszczenia do atmosfery 5,6 tys. ton tego gazu, co sprawia, że PCK pozostaje najbardziej emisyjną rafinerią w Niemczech.