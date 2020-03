Rosyjski konwój z pomocą dla Włoch dotarł do Bergamo [+VIDEO]

Rosja wysłała do Włoch wojskowych ekspertów medycznych i specjalistyczny sprzęt do walki z koronawirusem. Według mediów rosyjskich, konwój dotarł już do Bergamo w Lombardii.

W ramach wparcia Włoch w walce z epidemią koronawirusa, Rosja wysłała do tego kraju pomoc wojskową. Według rosyjskiej agencji Tass, od wieczora 22 marca do ranka 25 marca br., we Włoszech wylądowało 15 rosyjskich samolotów z niezbędnym sprzętem i personelem.

Według rosyjskich mediów, do Włoch wysłano m.in. duże jednostki do dezynfekcji, wojskowych ekspertów medycznych oraz testy na obecność SARS-CoV-2.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W sieci pojawiły się wczoraj nagrania rosyjskiego konwoju wojskowego, który został zauważony m.in. niedaleko Rzymu. Konwój liczył 22 pojazdy specjalnego przeznaczenia i busy.

W czwartek agencja Tass podała, powołując się na źródło w rosyjskim resorcie obrony, że rosyjscy specjaliści wojskowi dotarli już do miasta Bergamo w Lombardii, do epicentrum epidemii koronawirusa we Włoszech. Rosjanie mają pomóc lokalnym władzom w walce z wirusem. Według źródła tej agencji, ich bazą ma być lotnisko Orio al Serio, które będzie służyć za wspólną, rosyjsko-włoską kwaterę główną.

„W skład konwoju, który przybył do Bergamo, wchodził mobilny kompleks do analizy i diagnostyki, efektywny mobilny sprzęt do dezynfekcji z zapasem środków dezynfekujących, a także specjalistyczny sprzęt do zajmowania się osobami zarażonymi nowym koronawirusem w poważnym stanie” – cytuje Tass swoje źródło. Dodaje ono, że Rosjanom podczas liczącej 600 km trasy towarzyszyli włoscy carabinieri.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W sieciach społecznościowych można jednak spotkać się także z krytycznymi opiniami Włochów na temat rosyjskiej pomocy.

Program rosyjskiej pomocy dla Włoch nazwano „From Russia with Love” („Pozdrowienia z Rosji”), nawiązując do jednego z filmów z serii o przygodach Jamesa Bonda. Na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina, po jego rozmowie z włoskim premierem Giuseppe Conte, rosyjskie ministerstwo obrony wysłało samoloty do Włoch z wirusologami, epidemiologami i niezbędnym sprzętem. W grupie tej mają znajdować się m.in. specjaliści, którzy brali udział w zwalczaniu świńskiej grypy oraz w pracach nad szczepionką przeciwko wirusowi Ebola.

PRZECZYTAJ: Polska nie przepuściła rosyjskich samolotów z pomocą dla Włoch? MSZ: to fake news!

Czytaj także: Kuba wysłała na pomoc Włochom pół setki lekarzy

TASS / themoscowtimes.com / Kresy.pl