Rosja deklaruje, że otrzymała miliard zamówień na szczepionki na koronawirusa z 20 krajów świata

Łącznie 20 krajów z Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Azji zwróciło się do rosyjskich władz w kwestii zakupu szczepionek na koronawirusa – oświadczył we wtorek Kirill Dmitriev, dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF). Powiedział, że Rosja otrzymała już zamówienia na miliard dawek.

Kirill Dmitriev, dyrektor RDIF, oświadczył we wtorek, że 20 krajów zwróciło się już do Rosji w kwestii zakupu szczepionek na koronawirusa. Zakupem miałyby być zainteresowane m.in. państwa Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Azji – podaje agencja „Tass”. Dmitriev zadeklarował, że Rosja otrzymała już zamówienia na miliard dawek szczepionki. Pośród krajów zainteresowanych zakupem szczepionki nie znalazły się państwa europejskie, które podchodzą sceptycznie do rosyjskich deklaracji dotyczących odkrycia skutecznej szczepionki na COVID-19.

„Wspólnie z naszymi partnerami zagranicznymi jesteśmy gotowi podrukować ponad 500 mln dawek szczepionki rocznie” – zadeklarował Kirill Dmitriev.

Dmitriev odniósł się także do problemów finansowych, które mogą pojawić się w kwestii możliwości dostępu najbiedniejszych państw świata do szczepionki. „Ludzie na całym świecie powinni mieć równy dostęp do szczepionki, niezależnie od ich sytuacji finansowej” – słowa dyrektora RDIF cytuje „Onet.pl”.

Jak pisaliśmy, Władimir Putin poinformował we wtorek, że w Rosji zarejestrowano szczepionkę na COVID-19. Z jego słów wynika, że w testach szczepionki wzięła udział jedna z jego córek.

„O ile mi wiadomo, dziś rano po raz pierwszy na świecie zarejestrowano szczepionkę przeciwko nowej infekcji koronawirusem” – oświadczył Putin. Rosyjski prezydent powiedział, że rosyjska szczepionka „działa całkiem efektywnie, tworzy stabilną odporność i przeszła wszystkie odpowiednie testy”.

Jednak jak podał RMF FM, rosyjska szczepionka nie przeszła trzeciej fazy badań, która z reguły trwa kilka miesięcy i obejmuje dużą populację. W związku z tym wielu naukowców podchodzi sceptycznie do rosyjskiego preparatu.

Przypomnijmy, że na początku tego miesiąca dyrektor generalny Rosyjskiego Państwowego Centrum Badań Wirusologicznych i Biotechnologicznych Wektor poinformował, że centrum planuje rozpoczęcie produkcji szczepionki na koronawirusa w listopadzie 2020 roku.

tass.com / wiadomosci.onet.pl / rmf24.pl / Kresy.pl