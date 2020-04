Rekordowa liczba nowych zakażeń i zgonów w Rosji

W ciągu mijającej doby odnotowano w Rosji największy jak do tej pory wzrost liczby nowych zakażeń i zgonów spowodowanych przez koronawirusa SARS COVID-19.

W czwartek odnotowano w Rosji 3448 nowych przypadków zakażenia SARS COVID-19. To wzrost o 14,1 proc. Dzień wcześniej nowych przypadków było 3388. W czwartek zanotowano też 34 kolejnych ofiar śmiertelnych. Dzień wcześniej było ich 28. W czwartek wykazano więc rekordowy poziom dobowy zarażeń i przypadków śmiertelnych od początku pandemii w Rosji. Łącznie w kraju tym nowym koronawirusem zaraziło się już 27 928 osób, a zmarły 232 osoby. Wyleczyło się 2304 pacjentów.

Lekarze podkreślają 45 proc. zarażonych odnotowanych w Moskwie miało mniej niż 45 lat. Moskwa jest epicentrum zarazy w Rosji. Do tej pory odnotowano w niej ponad połowę wszystkich przypadków zakażenia w kraju – łącznie 16 146. W ciągu doby liczba ta wzrosła 0 1370 przypadków. W obwodzie moskiewskim odnotowano 467 nowych zarażeń i łączną ich liczba wynosi w tej jednostce administracyjnej już 3054. Na trzecim miejscu pod względem liczby zarażonych znajduje się drugie co do wielkości miasto Rosji – Petersburg. Liczba nosicieli zwiększyła się tam o 154 do łącznej liczby 1083.

Dużą liczbę przypadków odnotowano także w rzadko zaludnionej, zachodniosyberyjskiej Republice Komi – 441 (wzrost o 39). W obwodzie niżnonowogrodzkim odnotowano już 404 przypadków (wzrost o 65). W obwodzie leningradzkim liczba ta wzrosła w ciągu doby o 32 do 330 przypadków.

tut.by/ria.ru/yandex.ru/kresy.pl