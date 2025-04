Zełenski sądzi, że zakupy amerykańskiej broni mogą zapewnić gwarancje bezpieczeństwa

Ukraina jest zainteresowana i złożyła już USA propozycję zakupu dużej partii broni o wartości 30-50 miliardów dolarów, powiedział w środę jej prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Jeśli chodzi o dodatkowy pakiet, chcemy i jesteśmy gotowi, i daliśmy stronie amerykańskiej duży pakiet, który chcemy kupić. Kup w takiej czy innej formie. To jest nasz format, w jaki sposób za niego zapłacimy. I nie prosiliśmy o przyszły pakiet za darmo” – powiedział w środę Zełenski. Jak zrelacjonowała agencja informacyjna UNIAN nie ukrywał on, że zakup ten traktuje także jako podtrzymanie strategicznych relacji z USA i zwiększanie ich zaangażowania w bezpieczeństwo Ukrainy.

Jak możemy połączyć nasze porozumienie [w sprawie eksploatacji ukraińskich zasobów mineralnych] z gwarancją bezpieczeństwa? To bardzo proste. Dajcie nam pakiet, a my za niego zapłacimy. Rozważamy ten pakiet, który obejmuje obronę przeciwlotniczą i inne istotne instrumenty, których naprawdę potrzebujemy – będziemy na to liczyć jako na gwarancję bezpieczeństwa. Tak to wszystko jest połączone. A potem, proszę, jest porozumienie, dajemy pieniądze, odpowiednio, czy chcecie ich w tym funduszu, czy chcecie byśmy zapłacili wam bezpośrednio. Nie obchodzi nas to” – stwierdził Zełenski.

Według Zełenskiego, prezydent USA Donald Trump zapytał, ile systemów obrony powietrznej potrzebuje Ukraina. Powiedziałem mu przez telefon, żeby dał nam przynajmniej dziesięć. To jest ochrona, to pomoże nam po zakończeniu wojny, to jest gwarancja bezpieczeństwa, że ​​Ukraina jest objęta obroną powietrzną. Jest wiele różnych formatów i instrumentów, na które jesteśmy gotowi. Byliśmy gotowi znaleźć 30 i 50 miliardów na odpowiedni pakiet” – zacytowała odpowiedź UNIAN.

