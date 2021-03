Ukraiński sekretarz ds. upamiętnień ponownie fałszywie oskarżył Polskę o zbrodnię na 600 Ukraińcach

21 marca br. na Przełęczy Wereckiej leżącej na styku obwodów lwowskiego i zakarpackiego na Ukrainie odbyła się uroczystość upamiętniająca Ukraińców rzekomo zabitych przez polskich pograniczników w marcu 1939 roku. Ukraiński urzędnik państwowy, sekretarz rady ds. upamiętnień Swiatosław Szeremeta ponownie fałszywie przypisał II RP odpowiedzialność za zabicie w tym miejscu około 600 Ukraińców.

Szeremeta poinformował o uroczystości w niedzielę w mediach społecznościowych. Jak napisał, wraz z delegacją lwowskiej rady obwodowej (odpowiednika sejmiku województwa) uczcił działaczy tzw. Karpackiej Ukrainy (Siczy Karpackiej) „rozstrzelanych przez polskich i węgierskich okupantów w marcu 1939 roku”. Uroczystość odbyła się na terenie kompleksu pomnikowego otwartego w 2017 roku przez ówczesną wicepremier Ukrainy Iwannę Kłympusz Cyncadze. Z jego wpisu wynika, że oprócz władz rady obwodowej z Iryną Hrymak na czele w uroczystości wzięli udział także parlamentarzyści z ramienia Europejskiej Solidarności – Mykoła Kniażycki (współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską) i Oleh Syniutka.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Zdaniem ukraińskiego sekretarza rady ds. upamiętnień na Przełęczy Wereckiej zostało rozstrzelanych nawet 600 Ukraińców, działaczy Siczy Karpackiej. „Chłopców najpierw wzięto do niewoli, katowano, a potem rozstrzelano na Przełęczy Wereckiej na polecenie władz II Rzeczypospolitej” – czytamy w jego wpisie na FB.

„Dziś mamy niezależne, silne państwo, ale tak jak wtedy, wróg znów atakuje” – napisał Szeremeta nie precyzując, jakiego wroga ma na myśli. „My, Ukraińcy, od niepamiętnych czasów nigdy nie padaliśmy na kolana, walczyliśmy o niepodległość, robimy wszystko dla godnego odparcia okupanta, w tym odtwarzając naszą historię i honorując naszych bohaterów” – dodawał ukraiński urzędnik.

Przypomnijmy, że nie ma żadnych poważnych dowodów na to, że żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza rozstrzeliwali Ukraińców na Przełęczy Wereckiej (która w dwudziestoleciu międzywojennym leżała na granicy między Polską a Czechosłowacją, a później Węgrami).

Jesienią 1938 roku wobec rozkładu Czechosłowacji Ukraińcy ogłosili na Zakarpaciu tzw. Karpacką Ukrainę (Sicz Karpacką). Przeniknęli do niej z Polski liczni członkowie OUN, by wstąpić w szeregi miejscowej milicji. Szef Karpackiej Ukrainy Augustyn Wołoszyn odwołał się do pomocy Niemiec, jednak te dały wolną rękę Węgrom, które zgłaszały pretensje do wschodniej Czechosłowacji. W marcu 1939 roku oddziały węgierskie w ciągu kilku dni zajęły całe Zakarpacie zmuszając rząd Wołoszyna i siły zbrojne Ukraińców do ucieczki za granicę. W wyniku zajęcia Zakarpacia Polska i Węgry uzyskały wspólną granicę. Po stronie ukraińskiej od dawna pojawiają się nie poparte dowodami głosy, że siczowców, którzy byli obywatelami polskimi, Węgrzy przekazywali polskim kopistom, a ci ich rozstrzeliwali.

Ukraińcy twierdzą m.in., że istnieje telegram, który nakazywał żołnierzom KOP-u rozstrzeliwanie więźniów. W rzeczywistości telegram ów nakazywał strzelanie do zbrojnych grup ukraińskich próbujących forsować granicę. Kłamstwem jest także określenie „polscy okupanci” na pomniku odsłoniętym w 2017 roku, ponieważ ziemie wschodnie II RP wchodziły w skład państwa polskiego legalnie. Z tego powodu polskie MSZ wezwało wówczas ambasadora Ukrainy na rozmowę.

CZYTAJ TAKŻE: Wjatrowycz: Polska okupowała Ukrainę, napisy na pomniku siczowców są adekwatne

Kresy.pl / dilo.net.ua