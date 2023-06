Ukraińska armia deklaruje, że wysadzenie tamy na Dnieprze nie powstrzyma jej ofensywy [+VIDEO]

Zarząd Komunikacji Strategicznej ukraińskiej armii odniósł się do wtorkowego wysadzenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Według niego nie stanowi to poważnej przeszkody dla działań wojennych.

Oświadczając, że wysadzenie tamy to działanie rosyjskie przedstawicielstwo ukraińskiej armii twierdzi, że nie pomoże to przeciwnikowi. „Ukraina jest wyposażona we wszystkie niezbędne jednostki pływające i przeprawy pontonowo-mostowe do sforsowania przeszkód wodnych. Podstępne działania wroga, wywołujące kryzys społeczny i gospodarczy, nie powstrzymają Sił Zbrojnych Ukrainy, które są gotowe do wyzwolenia okupowanych terytoriów Ukrainy.” – oświadczenie Zarządu zacytował portak Korrespondent.net.



Według przedstawicieli ukraińskiej armii, dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej zniszczyło tamę z powodu „strachu przed armią ukraińską” oraz „sukcesów sił obrony Ukrainy w operacjach ofensywnych”.

Jak poinformowaliśmy, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do wysadzenia znacznego odcinka tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Tama wykorzystywana przez miejscową elektrowanie wodną, spiętrza znacznych rozmiarów zbiornik wodny o powierzchni 2155 km kw. Jego łączna pojemność to 18,2 km sześc.



Całkowity pobór wody ze zbiornika tylko dla dużych kanałów wynosi 900 m sześc. na sekundę.

Tama służyła nie tylko elektrowni wodnej, ale kierowała też część wody na potrzeby chłodzenia największej elektrowni jądrowej Europy, Zaporoskiej Eletrowani Atomowej.

Z nagrań wynika, że licząca 3,8 km długości tama została przerwana na dość długim odcinku.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Inne nagranie zamieszczone na Twitterze ukazuje, że centrum położonej w odległości 5 km do tamy Nowej Kachowski zostało już zalane.

Swans are currently swimming around the administrative center in Nova Kakhovka. https://t.co/L6lIqiqjto pic.twitter.com/kRv0t34e9n — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Jak podał Korrespondent około 80 osad jest zagrożonych powodzią. Władze już przeprowadzają ewakuację, w strefie krytycznej na prawym brzegu Dniepru przebywało 16 tys. osób.

Ukraińskie organa ścigania wszczęły już prawę karną w kwestii wysadzenia tamy.

korrespondent.net/kresy.pl