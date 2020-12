Ukraińcy uznali swojego prezydenta za „polityka roku” i „rozczarowanie roku” [SONDAŻ]

W sondażu przeprowadzonym wśród Ukraińców przez Centrum Razumkowa prezydent Wołodymyr Zełenski został uznany zarazem „politykiem roku” i „rozczarowaniem roku”.

Jak podało w środę Centrum Razumkowa, za uznaniem Zełenskiego „politykiem roku” opowiedziało się 20 proc. respondentów. To znacznie mniej niż przed rokiem (46 proc.), ale to wystarczyło, by wyprzedzić pozostałych polityków: byłego prezydenta Petra Poroszenkę (10 proc.), jednego z liderów prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna-Za Życiem Jurija Bojkę (5 proc.), oligarchę i deputowanego OP-ZŻ Wiktora Medwedczuka (5 proc.), przewodniczącego parlamentu Dmytra Razumkowa (3 proc.), byłą premier Julię Tymoszenko (3 proc.), mera Kijowa Witalija Kliczkę (2 proc.) i innych. Aż 36,5 proc. ankietowanych nie było w stanie wybrać „polityka roku” (przed rokiem 24 proc.).

Zełenski wygrał również w głosowaniu na „rozczarowanie roku” zbierając 42 proc. głosów, daleko w tyle zostawiając Petra Poroszenkę (10 proc.), Wiktora Medwedczuka, premiera Denysa Szmyhala, Julię Tymoszenko, Ołeha Laszkę, byłego premiera Ołeksija Honczaruka (wszyscy po 2 proc.) oraz byłego szefa partii Hołos, znanego muzyka, Swiatosława Wakarczuka (1 proc.). 5 proc. ankietowanych za „rozczarowanie” uznało wszystkich polityków, a 17 proc. nie potrafiło wskazać nikogo.

Sondaż pokazał także dalsze pogarszanie się nastrojów społecznych na Ukrainie. Obecnie 67 proc. badanych uważa, że wydarzenia na Ukrainie idą w złym kierunku (przed rokiem 36 proc.). Tylko 16,5% respondentów uważa, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku (rok temu 44 proc.).

Zdecydowana większość (71 proc.) uważa, że ​​w 2020 roku sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu, tylko 3 proc. ma przeciwne zdanie. Najczęściej wskazywano na pogorszenie się sytuacji w następujących obszarach: poziom cen i opłat (81 proc.), sytuacja gospodarcza (76 proc.), poziom stabilności (74 proc.), ochrona zdrowia (72 proc.), pewność co do następnego dnia (69 proc.), poziom dobrobytu ich rodzin (64 proc.), stosunek obywateli do władzy (64 proc.), ochrona socjalna (57 proc.), stosunek władzy do obywateli (56 proc.), płace (56 proc.), edukacja (51 proc.), zabezpieczenie emerytalne (50 proc.), przestępczość (49 proc.), przestrzeganie prawa przez urzędników państwowych (46 proc.).

19 proc. badanych Ukraińców uważało, że ​​Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy i trudności w najbliższych latach. 51 proc. uznało, że ​​Ukraina będzie w stanie pokonać problemy w dłuższej perspektywie. 18 proc. w ogóle nie wierzy, że Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy.

Mimo negatywnej oceny obecnej sytuacji w kraju większość badanych nie chciałaby powrotu do Ukrainy takiej, jaka była przed 2014 rokiem – takiej odpowiedzi udzieliło 54 proc. respondentów, 6 pkt. proc. więcej niż przed dwoma laty. 32 proc. chciałoby powrotu do takiej Ukrainy (spadek o 7 pkt. proc.), pozostali byli niezdecydowani.

Na pytanie, czy gdyby wydarzenia z lat 2013-2014 miały miejsce teraz, poparliby Majdan lub tzw. Antymajdan, 34 proc. ankietowanych odpowiedziało, że poparłoby Majdan, 11 proc. poparłoby Antymajdan, a 39,5 proc. nie poparłoby żadnego z nich (w 2018 roku liczby te wynosiły odpowiednio 29, 8 i 50 proc.).

Największe zaufanie badanych wzbudzały siły zbrojne Ukrainy (ufa im 69 proc.), organizacje wolontariackie (66 proc.), pogotowie ratunkowe (64 proc.), Kościoły (62proc.), bataliony ochotnicze (59 proc.), straż graniczna (58 proc.), merowie miejscowości, w których mieszkają ankietowani (58 proc.), Gwardia Narodowa Ukrainy (55 proc.), rady samorządów, w których mieszkają ankietowani (52 proc.) , ukraińskie środki masowego przekazu (48 proc.) i organizacje społeczne (46 proc.).

Nieufność najczęściej wyrażano wobec rosyjskich mediów (80 proc.) oraz różnego rodzaju ukraińskich urzędów centralnych, wymiaru sprawiedliwości, partii politycznych oraz banków.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum im. Razumkowa w dniach od 4 do 9 grudnia 2020 roku metodą wywiadu osobistego w miejscu zamieszkania respondentów. Liczebność badanej próby wyniosła 2018 dorosłych mieszkańców Ukrainy we wszystkich regionach kraju, z wyjątkiem Krymu i terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego opanowanych przez separatystów.

Kresy.pl / razumkov.org.ua