Kijowski sąd uchylił zaoczny areszt b. prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza

Sąd Apelacyjny Kijowa uchylił zaoczny areszt dla byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza wydany w związku ze sprawą zabójstw na Majdanie w 2014 roku.

Jak podaje agencja Ukrinform, powołując się na adwokata byłego prezydenta, w poniedziałek Sąd Apelacyjny Kijowa częściowo uwzględnił skargę obrony Wiktora Janukowycza i uchylił decyzję o jego zaocznym aresztowaniu.

„Uchylono decyzję Peczerskiego Sądu Rejonowego o zastosowaniu środka przymusu w postaci aresztowania czwartego prezydenta [Ukrainy]. Sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji” – powiedział obrońca Wiktora Janukowycza Witalij Serdiuk.

Według portalu Strana.ua dzisiejsze postanowienie sądu dotyczy sprawy zabójstw w czasie kijowskiego Majdanu w 2014 roku, w której Janukowycz ma status podejrzanego.

Jak pisaliśmy, w maju br. Peczerski Sąd Rejonowy Kijowa przychylił się do wniosku ukraińskiej prokuratury i zaocznie wydał nakaz aresztowania byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Janukowycz jest podejrzewany „o organizację prześladowań i zabójstw uczestników masowych akcji protestu 18-20 lutego 2014 roku w Kijowie i innych miastach Ukrainy poprzez nadużycie władzy”. Postanowienie zostało wydane zaocznie, ponieważ Wiktor Janukowycz od 2014 roku przebywa na terenie Rosji. Nasz portal cytował wówczas dr. Iwana Kaczanowskiego, politologa z Uniwersytetu w Ottawie badającego sprawę masakry na Majdanie. Wskazywał on, że w czasie procesu funkcjonariuszy oskarżonych o strzelanie do protestujących, w śledztwie w sprawie masakry, ani w ukraińskich mediach, nie ujawniono dotąd przekonujących dowodów, że Janukowycz, bądź któryś z członków ówczesnych władz był zamieszany w przeprowadzenie zabójstw na Majdanie. Kaczanowski przypominał, że przez ponad 6 lat za zabójstwa na Majdanie nie skazano ani jednej osoby. Wszyscy funkcjonariusze oskarżeni o strzelanie do protestujących zostali zwolnieni z aresztu.

Wiktor Janukowycz został na Ukrainie prawomocnie skazany na 13 lat pozbawienia wolności za zdradę państwa.

Kresy.pl / Ukrinform