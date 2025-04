Amerykańska stacja przypisała Kijów do Rosji. Ukraińskie MSZ żąda wyjaśnień

Podczas wielkanocnej transmisji Fox News omyłkowo nazwała Kijów rosyjskim miastem. Ukraina domaga się oficjalnych przeprosin i wyjaśnień w sprawie błędu, który pojawił się na antenie.

20 kwietnia br. podczas transmisji wielkanocnej amerykańska stacja Fox News wyemitowała materiał, w którym błędnie przypisała Kijów do terytorium Rosji. W trakcie relacji na żywo z nabożeństwa Prawosławnego Kościoła Ukrainy, odprawianego w Monasterze św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach w Kijowie, na pasku informacyjnym pojawił się napis „Kijów, Rosja”.

Błąd utrzymywał się na antenie przez około 20 minut. Wcześniej ten sam materiał opatrzony był poprawnym opisem „Kijów, Ukraina”. Po przerwie treść została zmieniona, a następnie ponownie skorygowana.

Jednocześnie Fox News transmitowała nabożeństwo wielkanocne z Moskwy, w którym uczestniczyli Władimir Putin oraz patriarcha Cyryl.

Fox News marked Kyiv as part of Russia during the first minutes of its Easter broadcast.

The false designation reportedly remained on screen for 20 minutes before being corrected. pic.twitter.com/vXePWhtUaZ

— KyivPost (@KyivPost) April 20, 2025