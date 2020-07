Rosyjski konserwatywny kanał Car’grad wyeliminowany z YouTube

Amerykański koncern Google zablokował we wtorek konto rosyjskiej stacji „Car’grad TW” na YouTube. Stacja określa się jako „pierwszy rosyjski konserwatywny informacyjno-analityczny kanał telewizyjny”.

We wtorek właściciel „Car’gradu”, rosyjski biznesmen Konstantin Małofiejew poinformował w mediach społecznościowych, że koncern Google będący właścicielem YouTube zablokował kanał jego stacji. „Wasze konto Google zostało wyłączone i nie może zostać przywrócone, ponieważ naruszyło przepisy eksportowe. Jeśli macie pytania, zwróćcie się do prawnika” – brzmiał komunikat Google, zaprezentowany przez Małofiejewa, pokazujący się przy próbie zalogowania na konto „Car’gradu”.

Właściwie konto „Car’gradu” zostało całkowicie zlikwidowane włącznie z materiałami tej stacji, które znajdowały się na YouTube. Jak podkreślił Małofiejew, „Car’grad” na YouTube miał milion subskrybentów i 400 mln wyświetleń swoich materiałów. Zdaniem rosyjskiego biznesmena restrykcje Google’a to „odpowiedź Zachodu” na to, co stacja robi w Rosji. Wskazywał przy tym na promocję konserwatywnych wartości, w tym wpisanie wartości rodzinnych do rosyjskiej Konstytucji oraz walkę z liberalizmem gospodarczym.

Google twierdzi, że zablokowało „Car’grad” z powodu obowiązujących sankcji i przepisów handlowych. Chodzi prawdopodobnie o to, że Małofiejew znajduje się w amerykańskim spisie Rosjan objętych sankcjami w związku z sytuacją na Ukrainie. Zauważa się jednak, że Małofiejew jest na „czarnej liście” od 2014 roku a Google zablokowało kanał jego telewizji dopiero teraz.

„Car’grad” zapowiedział, że będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.

Jak podaje ukraińska agencja Ukrinorm, Konstantin Małofiejew jest jednym z pierwszych Rosjan, który został objęty sankcjami w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Według agencji Małofiejew nie ukrywał, że organizował finansowanie rosyjskiej interwencji na Krymie i Donbasie. Ukrinform byłych przywódców separatystów Igora Girkina i Aleksandra Borodaja nazywa „byłymi współpracownikami” Małofiejewa.

Kresy.pl / interfax.ru / ukrinform.ua