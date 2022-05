La Stampa: Putin przeszedł w nocy operację

Lider eurosceptycznej i antyimgranckiej, włoskiej partii Liga wyraził wątpliwości co do celowości szybkiego przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO.

Według relacji włoskiej gazety "Corriere della Sera" Matteo Salvini wyraził przekonanie, że nie należy się obecnie koncentrować na przyjmowaniu państw nordyckich do NATO. "Myślę tylko w kategoriach pokoju. Należy natychmiast robić to, co przybliża pokój, co pokój oddala musi być odłożone na listę oczekujących" - powiedział lider prawicowej partii Liga.

Jak dodał Salvini - "Jestem skoncentrowany na dniu dzisiejszym. Dziś to nie akcesja Finlandii i Szwecji do NATO". Zapytał też retorycznie - "Czy przybliżenie granic NATO do granic Rosji przybliża pokój? Zostawiam to waszej ocenie" - powiedział dziennikarzom.