Ukraińskie media przedstawiają akcję „Wisła” jako „ludobójstwa narodu ukraińskiego”

Program budowy tureckiego czołgu podstawowego Altay, rozpoczęty w 2007 r., po latach opóźnień wchodzi w fazę realizacji. Zgodnie z najnowszymi informacjami, pierwsze egzemplarze Altay T1 zostaną przekazane armii w sierpniu 2025 r. Do 2028 r. planowane jest wyprodukowanie ok. 100 sztuk tej wersji.

"BEST IN #NATO" 🪖 -- Türkiye's #ALTAY main battle tank is in LRIP serial production with first units scheduled to officially join the Turkish Army service in August! 🇹🇷 pic.twitter.com/58Ae2crzNX