Obywatel Ukrainy zaatakował pielęgniarkę w szpitalu

Pielęgniarka została zaatakowana w szpitalu w Pruszkowie. Napastnikiem był 26-letni pacjent, obywatel Ukrainy, który uderzył ją w twarz i kilkakrotnie kopnął. Interweniowała policja.

Jak informuje RMF 24, w czwartek rano, w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, doszło do ataku na pielęgniarkę. Jeden z pacjentów zaatakował kobietę w jej miejscu pracy. Interweniowała policja.

Zatrzymany mężczyzna to 26-letni obywatel Ukrainy, który od kilku dni przebywał na jednym z oddziałów. RMF 24 poinformowało, na podstawie relacji świadków, że napastnik bez wyraźnej przyczyny zaatakował pielęgniarkę, która weszła do jego sali. Uderzył ją w twarz, powodując rozcięcie wargi, a następnie zadał kilka kolejnych ciosów i kopnięć. W trakcie zajścia zerwał aparaturę medyczną, do której był podłączony. Obrażenia, których doznała kobieta, nie zagrażały jej życiu ani zdrowiu.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy. Policja zatrzymała napastnika i przyjęła zawiadomienie od poszkodowanej. Po konsultacji z lekarzem, który orzekł, że pacjent może opuścić placówkę, mężczyznę przewieziono do komendy w Pruszkowie, gdzie usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi mu do trzech lat więzienia. Następnie został zwolniony z aresztu. Odebrała go partnerka.

Przestępczość cudzoziemców staje się zauważalnym problemem w Polsce. Według policyjnych statystyk, wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa popełnione w Polsce w roku 2024 obcokrajowcy stanowili pięć procent.

Pod względem narodowości, najwięcej przestępstw popełnili Ukraińcy, którzy zostali zatrzymani przez policję 9753 razy. Najczęściej łamali prawo poprzez jazdę pod wpływem alkoholu (2943 przypadki), kradzieże (930 razy) oraz oszustwa (461 przypadków).

Drugą grupą pod względem liczby zatrzymań są Gruzini, którzy w 2024 roku dopuścili się 1780 przestępstw. Najwięcej z nich dotyczyło kradzieży (472 przypadki), jazdy po alkoholu (334 przypadki) oraz posiadania narkotyków (200 przypadków).

Na trzecim miejscu uplasowali się Białorusini, którzy byli karani 1122 razy. W ich przypadku najczęstsze przestępstwa to prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości (178 przypadków), kradzieże (130 przypadków) oraz przekupstwo (59 przypadków).

Statystyki pokazują, że mimo spadku ogólnej liczby zatrzymań, problemy z przestrzeganiem prawa przez obcokrajowców są zauważalne.

