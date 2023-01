Pracownicy biurowi wracają do pracy stacjonarnej

Według danych zebranych przez polską redakcję portalu Business Insider w naszym kroku następuje już masowy powrót pracowników do biur.

Portal napisał w poniedziałek, że w całym 2022 r. w Warszawie zawarto umowy na wynajem powierzchni biurowej 860 tys. metrów kwadratowych. To wynik wyższy o 33 proc. niż roku 2021 i porównywalny z wynajmem przez pandemią koronawirusa SARS CoV-2. To właśnie w jej warunkach doszło do masowego przejścia wielu pracowników birowych do pracy zdalnej.

„Pozytywne sygnały płyną ze strony najemców, których zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w Warszawie wróciło do poziomu notowanego przed pandemią, w latach 2017-2019. Od stycznia do grudnia 2022 roku zawarto umowy najmu na około 860.000 m kw., co było wynikiem wyższym o 33 proc. w porównaniu z rokiem 2021. W czwartym kwartale 2022 roku wynajęto blisko 253.000 m kw.” – Business Insider zacytował komunikat prasowy Izabeli Dąbrowskiej pełniącej jedną z funkcji dyrektorskich w firmie konsultingowej Knight Frank.

Najemcy muszą jednak walczyć o niezbyt zwiększony zasób lokalowy, bowiem firma odnotowała wyraźny spadek aktywności deweloperów, którzy w zeszłym roku oddali łącznie jedynie 237 tys. m kw. powierzchni biurowej.

Katarzyna Bojar, konsultant w Knight Frank, poinformowała, że wwobec niewielkiej nowej podaży odnotowanej w 2022 r., na koniec grudnia współczynnik pustostanów wyniósł niecałe 11,6 proc. czyli mniej niż w roku go poprzedzającym.

Pierwsze dwie fale koronawirusa spowodowały w Polsce nie tylko masowe przejście przedsiębiorstw do kierowania pracowników do pracy w domu. Zdalne było wówczas także nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych.

