Polska wydała licencję ukraińskiej spółce kolejowej – Ukrainian Railways Cargo Poland

Urząd Transportu Kolejowego wydał licencję przewoźnika dla spółki Ukrainian Railways Cargo Poland, która należy do państwowego przedsiębiorstwa Ukrzaliznytsia.

Przedsiębiorstwo Ukrzaliznytsia, które jest właścicielem spółki Ukrainian Railways Cargo Poland poinformowało w czwartek, że firma uzyskała możliwość pełnego wejścia na europejski rynek kolejowych przewozów towarowych. Odpowiednią licencję wydał polski Urząd Transportu Kolejowego. Spółka Ukrainian Railways Cargo Poland została zarejestrowana 30 czerwca 2023 r.

📣 Ukrainian Railways Cargo Poland received the opportunity to fully enter the European market of railway freight transportation. The relevant railway carrier license was granted by the Polish Railway Transport Authority.

