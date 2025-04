Berlin upamiętni polskie ofiary II wojny światowej – ale tylko tymczasowo

W Berlinie powstanie pomnik poświęcony Polakom pomordowanych przez Niemców, który zostanie odsłonięty na początku maja, przed 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Instalacja będzie jednak tylko tymczasowa – ujawniła niemiecka minister Claudia Roth.

Minister stanu w Urzędzie Kanclerza Federalnego ds. kultury Claudia Roth powiedziała w wywiadzie dla Deutsche Welle, że w Berlinie przed 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej, najprawdopodobniej 7 maja, zostanie odsłonięty pomnik poświęcony Polakom – ofiarom wywołanej przez Niemcy wojny i niemieckiej okupacji.

Niemiecka polityk ujawniła, że pomnik jest związany z planowanym Domem Polsko-Niemieckim, który ma prowadzić dokumentację i dialog między społeczeństwami.

„Projekt jest wspaniały, rząd go zaakceptował, teraz zajmie się nim nowy Bundestag. Miejsce, gdzie dawniej znajdowała się Opera Krolla, w której Hitler 1 września 1939 r. ogłosił atak na Polskę, jest jak najbardziej odpowiednie. Oczywiście. Potrzebne jest miejsce pamięci, gdzie ludzie będą mogli dać wyraz swojej żałobie, złożyć kwiaty, upamiętnić zmarłych. Zrozumiałam, że nie można czekać, aż powstanie Dom Polsko-Niemiecki, lecz należy na początek postawić szybko monument tymczasowy. Prowizoryczny oznacza, że nie jest to ostateczny projekt, lecz pierwszy krok otwierający drzwi na przyszłość. Jest to dowód na to, że traktujemy sprawę poważnie” – stwierdziła minister.

Kolejno w wywiadzie Claudia Roth ujawniła, że nowy rząd podejmie temat zwrotu dzieł sztuki zrabowanych w czasie drugiej wojny światowej.

Szacuje się, że Niemcy zrabowali w Polsce około pół miliona pojedynczych dzieł sztuki o wartości szacunkowej 11,14 mld dolarów. Polskie Ministerstwo Kultury spisało katalog ponad 63 tys. tych skradzionych przedmiotów. Do tej pory udało się odzyskać około 60 000 obiektów. To oznacza, że około 12 proc. całkowitej liczby skradzionych dzieł sztuki wróciło do kraju.

Według minister – dotychczasowe problemy we współpracy z Niemcami spowodowane były faktem, że w Polsce przez dwie kadencje rządziło Prawo i Sprawiedliwość – „PiS traktował Niemcy jak wroga. Doświadczyłam tego niestety także podczas moich rozmów z ministrem Piotrem Glińskim, który dążył do konfrontacji. Po zmianie rządu w Polsce klimat diametralnie się zmienił. Możliwa stała się pełna zaufania i konstruktywna współpraca” – mówiła Claudia Roth.

Warto zwrócić uwagę, że rząd Olafa Scholza zatwierdził nowe przepisy dotyczące restytucji dzieł sztuki zagrabionych przez Niemców, ale o zwrocie będą decydowały niemieckie władze oraz Centralna Rada Żydów w Niemczech.

Kresy.pl/Deutsche Welle