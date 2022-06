Litwa odsyła Rosję do Komisji Europejskiej w sprawie sankcji na tranzyt towarów

Szef rządu udzielił wywiadu dla podcastu "Przygody Przedsiębiorców". Morawiecki został poproszony m.in. o ocenę funkcjonowania Polskiego Ładu. "Źle oceniam, ponieważ pewne kwestie nie zostały we właściwy sposób ocenione. Przede wszystkim (to) mitręga po stronie księgowej. Księgowi, przedsiębiorcy, wszyscy, którzy muszą rozliczać podatki: swoje pracowników, mają prawo do prostoty, do uproszczenia tego systemu i to jest dzieło, które jest przed nami" - odpowiedział premier, cytowany w niedzielę przez portal RMF 24.

Morawiecki wyraził opinię, że zmiany w ramach Polskiego Ładu "nie zostały w odpowiedni sposób zorganizowane". "Przy wielkich zmianach, wielkich projektach, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Tak się niestety stało" - powiedział.