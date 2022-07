Wicekanclerz Niemiec: zgoda na uruchomienie Nord Stream 2 byłaby kapitulacją Europy

Zboże z Ukrainy jest sprzedawane w Polsce i to jest proceder niemożliwy do upilnowania - oświadczył w poniedziałek Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i przewodniczący prezydenckiej rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich.

Ardanowski podkreślił w Programie III Polskiego Radia, że dopiero najbliższe dni pokażą, czy podpisane w piątek w Stambule porozumienie dotyczące eksportu ukraińskiego zboża z Rosją, Turcją i ONZ, zapobiegnie kryzysowi żywnościowemu. Jak zaznaczył, nie daje ono gwarancji, że "unikniemy głodu w wielu krajach". Rosjanie przeprowadzili w sobotę atak na port w Odessie. "Tego obawiali się Ukraińcy, to jest jedyny port morski, którym dysponują. Boją się, że rozminowanie portu sprawi, że statki desantowe rosyjskie wpłyną do portu i zaatakują ostatni fragment wybrzeża w rękach Ukraińców. To jest perfidia Rosjan" - podkreślił. Skomentował także pomoc w eksporcie zboża z Ukrainy drogą lądową, którą zadeklarowały oprócz Polski także Rumunia, Węgry i Słowacja. "Deklaracje, że przewieziemy zboże ukraińskie lądem do portów i wyślemy w świat, są niemożliwe do zrealizowania. To wielkie chęci z naszej strony, bo wsparcie Ukrainy jest polską racją stanu. Ale nie mamy infrastruktury i nie jesteśmy w stanie zbudować jej w kilka tygodni" - oświadczył, cytowany przez portal Money.pl.

"Nie mamy wagonów towarowych do przewozu zboża, bo już kilka lat temu zrezygnowaliśmy z jego transportu kolejowego na rzecz drogowego. Były obietnice ze strony Niemiec, że je dostarczą, byśmy mogli przewozić ukraińskie zboże, np. do portów w Hamburgu. Ani kontenerów, ani zbiorników nie ma. Deklaracje były, ale pomocy nie uzyskaliśmy żadnej" - wskazał.