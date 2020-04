Francuzi mogą już badać odporność na koronawirusa

Według francuskiej gazety „Liberation” jeden z ośrodków badawczych opracował test określający poziom odporności ludzi na powtórce zachorowanie na COVID-19.

Jak podaje w poniedziałek za „Liberation” portal Forsal, naukowcy z laboratorium Pasteur-TheraVectys zdołali opracować metodę badania odporności osób na powtórne zachorowanie na COVID-19. Opracowali oni test serologiczny, który wykazuje jak wysoki jest poziom odporności nabytej. Test daje szczegółowy wynik bowiem nie tylko wykazuje poziom obecności przeciwciał, ale też ich zdolność do hamowania procesu wnikania wirusów do komórek.

„Ten test dostarcza zatem informacji na temat skuteczności przeciwciał” – powiedział dyrektor naukowy Pasteur-TheraVectys dr Pierre Charneau. Ostrzegł jednak – „Test może jednak dać fałszywie dodatnie wyniki, to znaczy wskazywać – na podstawie wykrywania neutralizujących przeciwciał – osobę, która przeszła zakażenie, ale w rzeczywistości nie nabyła odporności, a zatem byłaby nosicielem wirusa”, jednocześnie jednak podkreślając, że „nigdy nie miał fałszywie pozytywnych wyników”. Charrneau stwierdził więc – „Jesteśmy dziś pewni, że poziom błędu jest bardzo niski”

Opracowany przez Francuzów test wyodrębnia trzy kategorie przeciwciał: silne neutralizujące, słabe i nieneutralizujące. Określając ich proporcję można wyznaczyć poziom odporności osoby, która przeżyła chorobę COVID-19 na ponowną infekcję. Był już używany wobec uczniów szkoły średniej im. Jeana Monneta w Crepy-en-Valois w departamencie Oise. Jak podaje Forsal to jedno z poważnych ognisk koronawirusa we Francji. „Mamy wszystkie odczynniki niezbędne do wyprodukowania kilkuset tysięcy testów. Instytut Pasteura zdolny jest do przeanalizowania od 50 do 100 tys. próbek tygodniowo” – powiedział Charneau.

We Francji odnotowano już 165 842 przypadków zakażenia się koronawirusem SARS COVID-19, co daje tamu państwu czwarte miejsce na świecie pod tym względem. W ciągu doby liczba ta wzrosła o ponad 3,7 tys. Z powodu koronawirusa we Francji zmarło już ponad 23,2 tys. ludzi.

