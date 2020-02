Orbán: narody Europy Środkowej mają szansę na zbudowanie nowego sojuszu

Historia ponownie dała narodom Europy Środkowej szansę na zbudowanie nowego sojuszu w oparciu o ich własne interesy narodowe, co pozwoli im bronić się przed zagrożeniami zarówno ze wschodu, jak i zachodu – powiedział w niedzielę Viktor Orbán w przemówieniu podsumowującym rok 2019.

W transmitowanym przez telewizję orędziu do narodu wygłoszonym na budapesztańskim Várkert Bazár Orbán podkreślał, że 100 lat po „wyroku śmierci”, jak nazwał traktat w Trianon, który pozbawił Węgry 2/3 ich terytorium, „Węgry żyją i wciąż tu są”.

„Nie tylko żyjemy, ale także uwolniliśmy się ze szponów wrogiego pierścienia krajów” – mówił węgierski premier podkreślając dobre stosunki z sąsiednimi krajami: Słowacją, Serbią, Chorwacją i Słowenią.

Według niego „historia ponownie dała narodom Europy Środkowej szansę na zbudowanie nowego sojuszu w oparciu o ich własne interesy narodowe”. Ma to pozwolić im na obronę „przed zagrożeniami zarówno ze wschodu, jak i zachodu”.

Orbán podkreślał, że historia każdego „wschodzącego narodu” zaczyna się od wzmocnienia poczucia własnej wartości. Przekonywał, że tak było w 2010 roku, gdy obejmował władzę. „Uznaliśmy, że albo znajdziemy ścieżkę, albo stworzymy ją dla siebie”, dodając, że jedyną opcją pozostawioną jego rządowi była ta ostatnia, ponieważ „ścieżka wytyczona przez Brukselę i Waszyngton była dla nas nie do przyjęcia ”. Jak podkreślał, po 10 latach udało zrobić się to, co zostało zamierzone.

Orbán powiedział, że jego rząd „wysłał MFW do domu”, zdołał wcześniej spłacić kredyty, stworzył 850 tys. miejsc pracy, uporządkował finanse kraju i uruchomił programy pomocy na rzecz „ponownego zjednoczenia narodu” i nawiązania łączności z Węgrami żyjącymi poza granicami państwa węgierskiego. Podkreślał wysokie tempo wzrostu gospodarczego i zrównoważony rozwój, z którego korzystają także grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji.

Węgierski premier krytykował też „zmęczone” brukselskie elity, których jego zdaniem Węgry „nie muszą zadowalać”. Jak mówił, „w przeszłości uważaliśmy, że Europa jest naszą przyszłością, ale dziś wiemy, że to my jesteśmy przyszłością Europy”.

Jako ważny cel na rok 2020 i lata następne wymienił utrzymanie i modernizację miejsc pracy. Orbán powiedział, że aby osiągnąć ten cel, podatki muszą zostać zmniejszone. Zobowiązał się do obniżenia podatków od wynagrodzeń i podatków od małych firm.

Orbán podkreślał wysiłki Węgier na rzecz ochrony środowiska. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu rząd przyjął plan działań na rzecz ochrony klimatu, zgodnie z którym do 2030 roku 90 proc. energii elektrycznej na Węgrzech ma pochodzić ze źródeł nie opartych na węglu. Obiecywał też posadzenie 10 drzew za każde urodzone dziecko, przez co do 2030 roku zalesienie Węgier ma zwiększyć się do 27 proc.

Szef węgierskiego rządu wyraził też zaniepokojenie, że w Europie pojawiła się sytuacja, w której „prawa brutalnych przestępców stały się ważniejsze dla decydentów niż prawa obywateli przestrzegających prawa”. Krytykował organizacje wspierane z zagranicy przez George’a Sorosa, które jego zdaniem nadużywają ochrony praw poprzez wytaczanie niezliczonych procesów sądowych.

Jak podaje PAP, Orbán przyznał w orędziu, że nie udało się zatrzymać spadku liczby ludności Węgier a jedynie spowolnić go dzięki prorodzinnej polityce jego rządu. W jego opinii konieczne są dalsze działania w celu odwrócenia trendu spadkowego w demografii.

Kresy.pl / Hungary Today / Interia