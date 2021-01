Bójka posłów w czeskim parlamencie podczas debaty o przedłużeniu stanu wyjątkowego [+VIDEO]

Izba niższa czeskiego parlamentu przedłużyła stan wyjątkowy do 14 lutego. W trakcie debaty nad przedłużeniem stanu wyjątkowego doszło do bójki.

Jak podała agencja Reutera, Izba Poselska Czech podjęła w czwartek decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 14 lutego, o tydzień krócej, niż chciał rząd. Przedłużenie stanu wyjątkowego, forsowane przy wsparciu partii komunistycznej, zapewnia rządowi podstawę prawną dla niektórych środków przeciwepidemicznych, takich jak ograniczenia praw do zgromadzeń i przemieszczania się oraz tymczasowe zamknięcia przedsiębiorstw.

W trakcie debaty doszło do bójki. Jak podaje RMF FM, na sali obrad bez maseczek pojawiło się dwóch posłów obecnie niezrzeszonych, wybranych z listy skrajnie prawicowej Wolności i Demokracji Bezpośredniej – Marian Bojko i Lubomir Volny.

Gdy Bojko zakończył swoje przemówienie, został skrytykowany przez wicemarszałka Tomasza Hanzla, socjaldemokratę. „Jeśli chcecie sobie zagrozić, to róbcie to. Ale proszę, nie wystawiajcie innych na niebezpieczeństwo, musicie dawać przykład. Wstydźcie się” – powiedział Hanzel. Wówczas głos zabrał Volny, który powiedział, że „Marian Bojko nie musi się niczego wstydzić, bo nie jest członkiem skorumpowanej partii politycznej, której zbiera się na wymioty, ilekroć chodzi o utratę stołków w rządzie”.

Hanzel pouczył Volnego, że jeśli nie będzie mówił na temat, wyłączy mu mikrofon. „Wtedy usiądę ci na kolanach i będę mówił do twojego mikrofonu” – odpowiedział Volny. Gdy poseł w dalszym ciągu mówił nie na temat i atakował wicemarszałka, ten wyłączył mu mikrofon. Wówczas Volny podszedł do Hanzla i nachylając się nad nim usiłował mówić do jego mikrofonu. Doszło do szarpaniny z innymi posłami socjaldemokratów, którzy rzucili się Hanzlowi na pomoc.

Bójkę przerwali wezwani na pomoc ochroniarze, zarządzono 15-minutową przerwę. Volny został wykluczony z posiedzenia, a marszałek Radek Vondráček zapowiedział wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

CZYTAJ TAKŻE: Bójki w parlamentach Czarnogóry i Serbii z powodu kontrowersyjnej ustawy [+VIDEO]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl / reuters.com / rmf24.pl