Premier Serbii o próbie zamachu stanu w kraju

Premier Serbii Ana Brnabić skomentowała informacje o rzekomym nielegalnym podsłuchiwaniu prezydenta Aleksandra Vuczicia.

Brnabić skomentowała w poniedziałek sensacyjne informacje w wywiedzie dla TV Pink. „Myślę, że to sitwa ludzi ze służb bezpieczeństwa, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także w Serbskiej Partii Postępowej, do której ja należę” – stwierdziła premier sugerując spisek w samej partii rządzącej Serbią od 2012 r. W ciągu dziewięciu lat u władzy partia ta znacząco się rozrosła i liczy obecnie 700 tys. członków co oznacza, że należy do niej 10 proc. mieszkańców Serbii. To najwyższy wskaźnik upartyjnienia w Europie.

Brnabić stwierdziła, że „Ta sitwa obejmuje i kryminalne elementy, mafię i część mediów w Serbii, jak i część wymiaru sprawiedliwości i bez żadnej wątpliwości jest ingerencja służb specjalnych” – zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti. Według serbskiej premier spiskowcy dążyli do „fizycznego lub jakiegokolwiek innego usunięcia” obecnego prezydenta Aleksandra Vuczicia.

Brnabić skomentowała w ten sposób rewelacje ministra spraw wewnętrznych Aleksandra Vulina. W sobotę minister ogłosił, że prezydent i członkowie jego rodziny byli nielegalnie podsłuchiwani. „MSW zebrało bezsporne dowody, że prezydent i jego rodzina byli podsłuchiwani. Zarejestrowano 1572 podsłuchane rozmowy telefoniczne. Te rozmowy były przekazywane funkcjonariuszom MSW. MSW zakończyło śledztwo, część pracowników MSW została przesłuchana przy wariografie” – powiedział ich zwierzchnik.

Według Vulina podsłuchiwani byli prezydent, jego brat Andrej, odgrywający ważną rolę w partii rządzącej, ojciec Andżelko i syn Danilo. Minister spraw wewnętrznych powiedział, że dokumenty śledztwa zostały już przekazane do prokuratury.

Według agencji TASS serbska policja już wcześniej poinformowała, że dysponuje danymi o przygotowaniach do zamachu na głowę państwa jaki miał być zaplanowany na 27 stycznia. 4 lutego zatrzymano 17 członków gangów z Belgradu. W czasie przeszukań w ich domach policja miała znaleźć dwa karabiny snajperskie.

